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SAFİR 22. BÖLÜM FRAGMANI | Safir yeni bölüm fragman izle atv

atv ekranlarının sevilen dizisi Safir 22. bölüm fragmanı ile izleyicileri heyecanlandırdı. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Safir 22. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 00:30 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 00:40
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SAFİR 22. BÖLÜM FRAGMANI | Safir yeni bölüm fragman izle atv

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 22. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Safir yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Safir fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

SAFİR 22. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAFİR TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAFİR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ateş'in duruşmaya gelmemesi, Yaman ve Feraye arasında gerilime sebep olur. Bora'nın ölüm haberi ikilinin ilişkisini nasıl etkileyecek? Diğer taraftan Ateş de kardeşi olduğunu yeni öğrendiği Bora ölürken hastanede ve Vural'ın yanındadır ama hala kendini bir Bakırcı olarak hissetmiyordur. Dedesi olarak gördüğü Ömer'i hapse girmekten kurtarmak için Gülsoy Holding'i yabancılara satmaya kararlıdır. Yaman bu duruma ne tepki verecek? Okan, iki ağabeyinin savaşı arasında hangi tarafı seçecek?

Ateş'in şirketi satma girişimine karşı Yaman'ın tercihi üretimi arttırmak olur. Fabrikada yaptığı duygusal konuşmayla işçileri bir süre vardiya usulü yoğun çalışmaya ikna eder. Yaman bu hamlesiyle dedesini kurtarabilecek mi?

Ateş şirketi satamamıştır ama Vural'ın teklifini kabul ederse büyük bir servetin sahibi olacaktır. Vural ona tüm Bakırcı hanedanlığını sunmaktadır. Ateş'in Ömer'i kurtarmak için yapması gereken tek bir şey vardır: Resmi olarak da Bakırcı olmak için ilk adımı atmak! Ateş, Gülsoy ailesini kurtarmak için Gülsoy olmaktan vazgeçebilecek mi?

Feraye ise duruşmaya gelmediği için Ateş'e kızgındır. Yüzleşmek ister. Ateş'in Yaman hakkındaki yorumları Feraye'yi nasıl etkileyecek?

Yaman da Güneş'le buluşarak "Ateş'in gerçek yüzü" başlığı altında rahatsız edici şeyler anlatınca Güneş'in kafasında soru işaretleri oluşur. Ateş'in eski ilişkileri hakkında öğrendikleri Güneş'in duygularını değiştirecek mi?

Yaman ve Ateş arasındaki savaş içinden çıkılmaz bir hâl alınca, Yaman, Feraye'yi okuldan bile çekip uzaklaştırmaya çalışır. Bu durumda Feraye aşkı mı yoksa kariyerini mi seçecek?

SAFİR 21. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAFİR TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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