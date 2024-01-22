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SAFİR 21. BÖLÜM İZLE | atv Safir yeni bölüm full izle - Safir dizisi canlı izle son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizisi Safir, hem dramatik hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla gündeme oturdu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle milyonlarca diziseverin merakını uyandıran Safir'in başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız paylaşıyor. 22 Ocak Pazartesi günü 21. bölümüyle ekranlara gelecek diziyi kaçırmak istemeyenler için Safir dizisi canlı yeni bölüm ve detayları haberimizde paylaştık.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 09:26
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SAFİR 21. BÖLÜM İZLE | atv Safir yeni bölüm full izle - Safir dizisi canlı izle son bölüm

SAFİR 21. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin 21. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 22 Ocak Pazartesi günü ekrana gelecek Safir dizisi 21. bölüm bilgileri...

SAFİR 21. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAFİR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

SAFİR 21. BÖLÜM KONUSU

Ateş, Yaman'ın cinayet itirafının ardından allak bullak olur. Bekir ona yeni bir anlaşma teklif eder. Yaman'ı korumak için bu teklife tamam diyen Ateş'in Vural'ın karşısına geçtiğinde atacağı adım ne olacaktır?

Feraye son günlerde Yaman'ın üstüne fazla gittiğini düşünüp geri adım atar. İkili yeniden sıcacık aşk dolu anlar yaşar. Bekir'den alacağı kanıtlar sayesinde Aleyna'dan kurtulacağını düşünen Yaman, Feraye'ye kavuşmak için iyice umutlanır. Tüm bunlar olurken Feraye'nin yanına gelen bir isim, onu hayatının en büyük açmazlarından birine sürükler. Feraye daha bu şoku atlatamamışken Ateş onu boşanma davasıyla ilgili görüşmeye çağırır. Ancak Feraye oraya gittiğinde Ateş'ten duyduğu sözler karşısında adeta şoke olur. Peki bu ani buluşmadan Yaman haberdar olacak mıdır?

Ateş, Güneş'e karşı duygularını dile getirir ancak Güneş'in yanına gelen sürpriz bir isim Güneş'in bu ilişkiyi sorgulamasına neden olacak sözler söyleyecektir. Güneş'in tüm dengesini alt üst eden bu kişi ve verdiği haber nedir?

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SAFİR 21. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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