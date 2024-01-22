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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 22 Ocak Pazartesi günü 10. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 10. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle | TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 09:26
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 10. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 22 Ocak Pazartesi günü yayımlanacak 10. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 9. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Selahaddin'in büyük çabalarıyla haşhaşi olduğu ortaya çıkan Reyhani yakalanmış ve idamı bizzat Sultan Nureddin tarafından gerçekleşmiş, hemen sonrasında Sultan Nureddin, Selahaddin'in kendisinin değil Eyyub'un oğlu olduğunu herkesin ortasında dillendirmiştir. Sırrın açılması büyük bir şok etkisi yaratırken Selahaddin bu sır karşısında darmadağın olur. Bunca yıl büyük bir yalanın içinde büyütüldüğünü düşünen Selahaddin bunca zaman babası bildiği Sultan Nureddin'le ve gerçek ailesiyle yolunu ayırır. Yalanların hüküm sürdüğü bir yerde yeri yoktur artık. Bunca zaman güttüğü Kudüs davasını artık tek başına yürütecektir. Elindeki sırrı kaybetmesiyle boşa düşen Nusreddin, Sinan'ın yönlendirmesiyle Sultan Nureddin'e isyan bayrağını çekerek Gregor ve Viktorya ile iş birliği içine girer. Nusreddin'in Askalan'da kendisini sultan ilan etmesi ve Zengi devletini ikiye bölmesinin yanı sıra, başta Karategin olmak üzere bütün obaların Sultan Nureddin'e karşı kılıç kaldırması Zengi devletini daha önce görmediği türde büyük bir tehlikenin ortasında bırakır… Artık Selahaddin için hayal kırıklığını ve öfkesini bir kenara bırakıp tekrar kılıcını kuşanarak meydana atılma vaktidir. Yıllarca Zengi Devleti'nin gölgesi altında büyüyen Selahaddin, bütün kırgınlığını bir kenara bırakıp düşmana karşı kılıcını tekrar kuşanacak mıdır? Sultan Nureddin, Nusreddin'in yaktığı isyan ateşini söndürüp Askalan'ı fethedebilecek midir? Selahaddin, Sinan'ın kendisi için sakladığı ölümcül kozdan kurtulabilecek midir?

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. bölüm izle

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