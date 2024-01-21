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YILDIZLAR BANA UZAK 4. BÖLÜM İZLE (FİNAL) | atv Yıldızlar Bana Uzak 4. bölüm FULL İZLE

atv'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak 4. bölümü ile izleyicilerin karşısına geçecek. Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın başrolleri paylaştığı dizi her hafta pazar akşamları ekrana geliyor. Yıldızlar Bana Uzak final bölümü izleme linki ve dizi ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 09:20
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YILDIZLAR BANA UZAK 4. BÖLÜM İZLE (FİNAL) | atv Yıldızlar Bana Uzak 4. bölüm FULL İZLE

Yıldızlar Bana Uzak 4. bölümü ile izleyici karşısına geçecek. Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban'ın da yer aldığı dizide, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor. Yıldızlar Bana Uzak 4. bölüm full izleme linki ve merak edilen detayları sizler için derledik.

YILDIZLAR BANA UZAK 4. BÖLÜM İZLE

YILDIZLAR BANA UZAK TÜM BÖLÜM İZLE

YILDIZLAR BANA UZAK 4. BÖLÜM ÖZETİ

Kadir, Han'ın tuzağına düşmüş öfkesine engel olamamıştır. Aklına düşen soru onu yiyip bitirir. Deniz'in kendi oğlu olduğundan şüphelenen Kadir bu işin peşini bırakmayacaktır. Hapisten çıkan Yahya'nın ilk işi oğlunu sakat bırakan Han'ın karşısına dikilip ondan hesap sormak olur. Orhan, Yahya'nın adım adım yaklaşmasıyla köşeye sıkışmaya başlar. Aslı ise Deniz ile ilgili gerçeğin ortaya çıkmasından korkarken hiç beklemediği bir anda Kadir'in DNA testi yaptırdığını öğrenir.

YILDIZLAR BANA UZAK OYUNCULARI

Furkan ANDIÇ (Kadir), Burcu KIRATLI (Aslı), Gürkan UYGUN (Yahya) Murat DALTABAN (Orhan), Rami NARİN (Han), Elifcan ONGURLAR (Doğa), Evrim DOĞAN (Melike), İnanç KONUKÇU (Murat), Goncagül SUNAR (Sırma), Yaprak MEDİNE (Kumru), Baran Can ERASLAN (Samet), Ela YÖRÜKLÜ (Zuhal), Önder SELEN (Halil), Deniz ATAM (Mutlu), Mustafa Enis BİLİR (Deniz)

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