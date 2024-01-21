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📺Yargı 79. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 79. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 79. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 79. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 10:30 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 10:50
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📺Yargı 79. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 21 Ocak Pazar günü yeni ve 79. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 79. yeni bölümü...

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YARGI 79. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz babasının ölümüne sebep olan Kadir'i kıskıvrak köşeye sıkıştırmıştır. Kendi içinde bulmaya çalıştığı en adil seçim, herkesin yüreğini soğutmaya yetmeyecek gibidir. Bunun yanında çökertilen örgütün mağdur kızlarından Meltem'in davası Ceylin ve Ilgaz'ın gündemlerine bir anda bomba gibi düşer.

Önce Osman ile yaptıkları işin batması, Parla'nın ayrılması, babasının ölmesi derken Çınar'ı şimdi bir de babasından gelecek olan bir sesli mesaj beklemektedir. Abisi Ilgaz ile ipleri kopma noktasına getirecek nihai yüzleşmeden sonra Çınar'ı herkesten uzak, kendi içine yapacağı bir yolculuk beklemektedir.

Efe yeni öğrendiği hayat hikayesi ile ne yapacağını bilmemektedir, kendine dair tüm olası senaryolar yıkılmıştır. Tuğçe'den aldığı güçle ve artık kimsesiz olmamanın da desteğiyle bir takım sert karşılaşmalar yaşamak zorundadır. Osman ve Aylin ise artık maddi olarak dibi gördükleri yeni bir hayat dönümünden daha sağ salim çıkmaya çalışmaktadırlar.

Kendi avukat-savcı makamlarına geri dönen Ceylin ve Ilgaz'ın kucağında, taraf olarak denk gelecekleri Meltem davası bütün bilinmezleriyle durmaktadır. Mesleki olarak ayrılıkları onları ayrı yerlerden ipuçlarının peşine düşürecektir. Günün sonunda her ikisinin de bulmaya yaklaştığı gerçek, kendi gerçeklerini de etkileyecek; başkalıklarını iyice görünür kılacaktır.

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👉YARGI 79. BÖLÜM İZLE

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