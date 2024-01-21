Haberler Dizi Haberleri TEŞKİLAT 93. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT 93. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 93. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 93. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 22:40 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 22:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TEŞKİLAT 93. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 93. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 93. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 93. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 93. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer Cihangir'i kurtarmak için gelen paralı askerlerin peşine düşer. Amacı onları kimin gönderdiğini öğrenmektir. Ömer'in bu işin peşini bırakmayacağını anlayan Çetin ise köşeye sıkışır. Annesi yüzünden intikam ateşi ile yanan Cihangir karşısında Ömer'i bulur. Ömer onun dönülmez hatalar yapmasına engel olmaya çalışır. Ekip hem kardeşini hem de şirketin paralarını kaybeden Anton'un izini sürer. Ömer, Anton'un çok daha acımasız hamleler yapacağının farkındadır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 92. bölüm fragmanı izle

DİĞER
24 yıllık eşinin kim olduğuna inanamayacaksınız! Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan meğer karısıyla aynı dizideymiş...
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki villa vurgununda yeni gelişme! Belediye Başkan Yardımcısı ve 7 kişi tutuklandı
Toroğlu o pozisyonu yorumladı! "Net sarı kart"
Toroğlu'dan Livakovic'e eleştiri! İşte o sözler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🎬 Yargı 80. bölüm fragmanı izle
YILDIZLAR BANA UZAK FİNAL BÖLÜMÜ İZLE TEK PARÇA
💥Süper Loto çekildi! (21 Ocak)
Ramazan 1. gün bu yıl hangi güne denk geliyor?
Yarın OKUL VAR MI?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu flaş paylaşım! "İnsanlar konuşur ama..." Maç sonu flaş paylaşım! "İnsanlar konuşur ama..." 22:06
Erman Toroğlu'dan İsmail Kartal'a eleştiri! Erman Toroğlu'dan İsmail Kartal'a eleştiri! 22:00
"F.Bahçe'nin kaybetmesi motivasyon oldu" "F.Bahçe'nin kaybetmesi motivasyon oldu" 21:45
Abdullah Avcı: Bunun bir bahanesi olamaz! Abdullah Avcı: Bunun bir bahanesi olamaz! 21:36
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme! 21:33
Okan Buruk'tan taraftara çağrı! Okan Buruk'tan taraftara çağrı! 21:32
Daha Eski
Liverpool farklı kazandı! Liverpool farklı kazandı! 21:28
"Taraftarlardan özür dileriz" "Taraftarlardan özür dileriz" 21:25
Zaha: Çok mutluyum Zaha: Çok mutluyum 21:21
Bakasetas Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı! Bakasetas Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı! 21:21
Gençlerbirliği 3 puanı 3 golle aldı! Gençlerbirliği 3 puanı 3 golle aldı! 21:17
"Sezonun en iyi maçıydı!" "Sezonun en iyi maçıydı!" 21:15