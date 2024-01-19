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YALI ÇAPKINI 55. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 55. bölümü fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları araştırılıyor. Yalı Çapkını 55. bölümü fragman izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 22:30
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YALI ÇAPKINI 55. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 55. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 55. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 52. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın televizyon programında anlattıkları büyük bir kaosa sebep olur ve başta Ferit ile Suna olmak üzere herkesi yaralar. Program Korhanlar için büyük bir tahribat yaratırken evin içindeki tartışmalar da büyür. Gülgün, Seyran'ın başına geleceklerden endişelenir ve onu yanına alır. Şehmuz, Kazımları evinde misafir etmeye başlar. Suna, olanların ardından Seyran'la hesaplaşır. Ferit de Gülgün'ün evine gelmek zorunda kalır. Ferit ve Seyran ayrılık konuşması yaparlar.

YALI ÇAPKINI 53. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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