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ATEŞ KUŞLARI 40. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ateş Kuşları 40. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 40. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Ateş Kuşları, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Ateş Kuşları 40. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 22:34
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ATEŞ KUŞLARI 40. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ateş Kuşları 40. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

ATEŞ KUŞLARI dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 40. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 40. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 40. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 40. bölüm bilgileri...

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Her şeylerini kaybeden Ateş Kuşları için hayatlarında yeni bir dönem başlamıştır. Artık başlarını sokacak bir evleri dahi yoktur. Yaşadıklarıyla daha da sarsılan Gülayşe bir kere daha ayağa kalkabilecek midir? Gülayşe'ye destek olmaya çalışan Barbaros ise uzun zamandır kaçtığı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Öte yandan tüm bu olanları, hayatlarının en mutlu günlerini yaşayan Ali ve Mercan'dan nasıl saklayacaklardır? Hayata yeniden tutunmak için adım attıkları yerde, onları hangi büyük sınavlar beklemektedir?

ATEŞ KUŞLARI dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 40. bölüm fragmanı izle

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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