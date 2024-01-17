Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 144. BÖLÜM FULL İZLE | atv Kuruluş Osman son bölüm izle

📺Kuruluş Osman 144. BÖLÜM FULL İZLE | atv Kuruluş Osman son bölüm izle

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 144. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Kuruluş Osman, merakla beklenen 144. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 144. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 144. bölüm ile ilgili tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:40 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺Kuruluş Osman 144. BÖLÜM FULL İZLE | atv Kuruluş Osman son bölüm izle

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 144. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 144. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 144. BÖLÜM KONUSU

SÖĞÜT'TE BÜYÜK KIYIM!

Söğüt'te yapılan büyük kıyımı gören Osman Bey, intikam yeminleri eder. Osman Bey'in Görklü Han'a yapacağı hamle nedir?

BALA VE MALHUN HATUNLARIN PLANI NEDİR?

Yakup Bey, Yenişehir esnafına, Uç Pazar'da onlardan vergi almayacağını söyler. Esnaf bu durum karşısında nasıl bir yol alacaktır? Malhun Hatun ve Bala Hatun, Yakup Bey'in bu hamlesine karşı ne yapacaktır?

CERKUTAY'IN İHANETİ ORTAYA MI ÇIKIYOR?

Saadet Hatun, Ülgen Hatun'a Cerkutay'ın çaşıtlık yaptığını söyleyerek Ülgen'i tehdit eder. Ülgen Hatun öğrendiklerinden sonra ne karar verecektir?

ALAEDDİN BEY VE GONCA HATUN ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Saadet Hatun, Bala Hatun'a Alaeddin'in Gonca'dan uzak durmasını söyler Saadet Hatun'un bunu yapmaktaki gayesi nedir?

GÖRKLÜ HAN, YAKUP BEY'İ TEHDİT EDİYOR!

Prenses'i bulmaya çalışan Görklü Han, Yakup Bey'le buluşup onu tehdit eder. Yakup Bey, Görklü Han'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır?

ORHAN BEY VE HOLOFİRA, İÇİNDE BULUNDUKLARI CENDEREDEN ÇIKABİLECEK Mİ?

Karacelasun, Prenses'le takas etmek için Holofira'yı kaçırır. Orhan Bey, Holofira'yı kurtarmaya çalışırken Karacelasun'la karşı karşıya gelir. Orhan ve Holofira, Karcelasun'un kurduğu cendereden çıkabilecek midir?

OSMAN BEY VE GÖRKLÜ HAN KARŞI KARŞIYA

Osman Bey ordusunu toplamıştır. Görklü Han'la Osman Bey karşı karşıya gelir. Bu karşılaşmanın akıbeti ne olacaktır?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 144. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

DİĞER
Son dakika haberi: Fatih Terim'den 1 transfer daha! Süper Lig'in yıldızı...
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılışı için geri sayım: Saatler kaldı | Başkan Erdoğan görüntülü görüştü
Serbest kalma maddesi dudak uçuklattı!
Maaşının iki katını önerdiler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ÜÇ KIZ KARDEŞ 71. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Aile 29. yeni bölüm fragmanı
ESENYURT SU KESİNTİSİ - Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? (17 Ocak 2024)
EJDER KILICI FİLMİNİN KONUSU NE?
EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA EKRANI e-DEVLET | 2024 zamlı emekli, dul yetim maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Sivasspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 10:46
Serbest kalma maddesi dudak uçuklattı! Serbest kalma maddesi dudak uçuklattı! 10:38
Yunan basınından Bakasetas duyurusu! Yunan basınından Bakasetas duyurusu! 10:36
Şampiyon kim olcak? F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyon kim olcak? F.Bahçe ve G.Saray... 10:32
Icardi Türkiye'ye dönüyor! İşte o paylaşım Icardi Türkiye'ye dönüyor! İşte o paylaşım 10:08
Abdülkerim ve Nelsson'a kanca! İki Avrupa devi... Abdülkerim ve Nelsson'a kanca! İki Avrupa devi... 10:03
Daha Eski
F.Bahçe'ye Premier Lig'den dev golcü! F.Bahçe'ye Premier Lig'den dev golcü! 09:58
Galatasaray'ın Kupa'da konuğu Ümraniyespor! Galatasaray'ın Kupa'da konuğu Ümraniyespor! 09:58
Nabil Fekir'dem transfer açıklaması! Galatasaray... Nabil Fekir'dem transfer açıklaması! Galatasaray... 09:53
Sivasspor'un Kupa'da rakibi Keçiörengücü! Sivasspor'un Kupa'da rakibi Keçiörengücü! 09:44
Fenerbahçe - Adanaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Adanaspor maçı saat kaçta? 09:38
F.Bahçeli yıldıza ilginç benzetme! "Arızalı UFO gibiydi" F.Bahçeli yıldıza ilginç benzetme! "Arızalı UFO gibiydi" 09:34