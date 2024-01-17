DİLEK TAŞI SON BÖLÜM İZLE - Dilek Taşı 19. bölüm izle - Kanal D Dilek Taşı izle

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak 19. bölümüyle ekrana gelecek. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 19. bölümü, 17 Ocak Çarşamba günü seyircilerle buluşuyor. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 19. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 19. bölüm konusu...

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DİLEK TAŞI 19. BÖLÜM KONUSU

Mustafa, başından geçenleri Figen'e anlatır. Figen'in bugüne kadar cevapsız kalan tüm soruları yanıtlanmıştır. Şimdi soru sırası Mustafa'dadır. Figen, Mustafa'nın geçmişine rağmen hâlâ onu sevmeye devam edecek midir? Figen, Mustafa'yla her yola girmeye hazırdır ama Cemre'yi incitmekten çekinmektedir. Küçük yaşta annesini kaybeden bir kız çocuğunun kalbini kırmak Figen'in en son isteyeceği şeydir. Mustafa, Cemre'nin Figen'e dair sevgisinden emindir. Ne var ki Cemre'nin aklı ve duyguları karışmış durumdadır. Bu karışıklık Figen ve Mustafa arasındaki dengeleri etkileyecek gibidir.

Rüçhan, oğlunun Rona Köşkü'nde yaşananlara daha fazla şahitlik etmemesi için gitmeye karar verir ki. Macide ve Aras'ın karşı hamlesi ise Rüçhan'ı köşeye sıkıştırır. Rüçhan tüm bu sıkışmışlık içinde Dündar'a sığınır. Dündar ise sakladığı sırların ağırlığını bir dostla paylaşmak ister. Efkan'ın, Dündar'a dair öğrendiği bilgiler ise yeni ortaklıkların kurulmasına, yeni planların doğmasına sebep olur. Bu ortaklıklar sonucunda birilerinin hayatını kaybetmesi birilerinin ise hayatına yeniden kavuşması planlanmıştır. Planın ne denli gerçekleşeceği ise merak konusudur.

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