Haberler Dizi Haberleri Ben Bu Cihana Sığmazam 53. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

Ben Bu Cihana Sığmazam 53. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 53. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 53. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 16 Ocak Salı günü yayınlanacak 53. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 53. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 11:40 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ben Bu Cihana Sığmazam 53. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 16 Ocak Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 53. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 53. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 53. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir şüphelerinde haklı olduğunu öğrenir. Erman Barkan hayattadır. Ve intikamını almaya, Cezayir'i yok etmeye kararlıdır. Bunun için ilk planı Cezayir'in fabrikalarını kapatıp onu silah üretimi yapamaz hale getirerek güçsüzleştirmektir. Cezayir'in ise hedefinde Vedat vardır. Vedat'ı alıp Berfin'i öldürdüğünü itiraf ettirecektir. Cezayir bunlarla uğraşırken hiç beklemediği yerden darbe alır. Müfit artık onun düşmanıdır. Cezayir için en zoru devletinin onu gözden çıkardığını görmek olur. Ama elbette bunun altında kalmayacaktır. Diğer tarafta Suna'nın herkesten gizli Soysal'la evlenmeye kalkması eve bomba gibi düşer. Kızları yüzünden Leyla ve Cezayir büyük bir tartışma yaşar ve Cezayir evi terk eder.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 53. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

DİĞER
Arda Turan'dan çocuklarına jest! İşte evin yeni ‘Bebe’si!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye ve İsrail'e rest: Artık yetti! | İstanbul muradına kavuşacak | Harekat sinyali: Huzur hattı
Santos eski öğrencisini getiriyor!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle
Aile yeni bölüm izle
SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ - Sultanbeyli'de sular ne zaman gelecek? (16 Ocak 2024)
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (16 Ocak 2024)
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | Emekli ve memur zammı için saat verildi!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'e Aytaç Kara damgası! Süper Lig'e Aytaç Kara damgası! 11:43
Fırtına'da Avcı farkı! Fırtına'da Avcı farkı! 11:41
Konyaspor transferi açıkladı! Konyaspor transferi açıkladı! 11:41
Pendikspor Umut Nayir'i duyurdu! Pendikspor Umut Nayir'i duyurdu! 11:33
Roma'da Mourinho dönemi sona erdi Roma'da Mourinho dönemi sona erdi 11:32
Santos eski öğrencisini getiriyor! Santos eski öğrencisini getiriyor! 11:24
Daha Eski
F.Bahçe istiyordu! Bonservisi belli oldu F.Bahçe istiyordu! Bonservisi belli oldu 11:19
Fenerbahçe - Adanaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Adanaspor maçı saat kaçta? 11:14
Çağlar transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu Çağlar transferinde ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu 11:13
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 11:12
Antalyaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? 10:39
Antalyaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? 10:34