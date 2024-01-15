📺Ömer 39. Bölüm İZLE FULL | Star TV Ömer son bölüm izle TEK PARÇA

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 15 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelen 39. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Ömer 39. bölüm full izle, Ömer son bölüm izle ve Ömer dizisi STAR TV yeni bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 39. YENİ BÖLÜM İZLE

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ÖMER DİZİSİ 39. BÖLÜM KONUSU

Çocuğu olacağı haberini Nevzat'tan öğrenen Ömer, içten içe bu habere çok sevinse de haberi alış şeklinden ve Gamze'nin kaygılı halinden dolayı kırılır. Uzun yıllar sonra İzzet ile yüz yüze gelen Reşat, abisinin öfkesi ve intikam hırsı karşısında dehşete düşerken, İzzet'in onu sevdikleriyle tehdit etmesinden kaygı duyar.

Ömer baba olacağı için çok mutlu olsa da içinde yaşadığı koşullara güvenemeyen Gamze bu çocuğu dünyaya getirip getirmeme konusunda kararsızdır. Bu kaygıları Ömer ile aralarındaki çatışmaları alevlendirirken, Gamze'ye güven vermek isteyen Ömer, okula yeniden öğretmen olarak dönmenin mutluluğunu yaşar.

Evlerini elinden alan ve ona iş veren kişinin amcası İzzet olduğunu öğrenen Tahir büyük bir öfkeye kapılır. Fakat babası tarafından sevilmediğini ve takdir edilmediğini düşünmek onu İzzet'e daha da yaklaştırır. Gamze'nin ondan habersiz bebeğine dair bir karar vermesinden korkan Ömer, Şule'den gelen haberle büyük bir paniğe kapılır.

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