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YILDIZLAR BANA UZAK 3. BÖLÜM İZLE | atv Yıldızlar Bana Uzak 3. bölüm FULL İZLE

atv'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak 3. bölümü ile izleyicilerin karşısına geçecek. Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın başrolleri paylaştığı dizi her hafta pazar akşamları ekrana geliyor. Yıldızlar Bana Uzak üçüncü bölümü izleme linki ve dizi ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 12:40
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YILDIZLAR BANA UZAK 3. BÖLÜM İZLE | atv Yıldızlar Bana Uzak 3. bölüm FULL İZLE

Yıldızlar Bana Uzak 3. bölümü ile izleyici karşısına geçecek. Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban'ın da yer aldığı dizide, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor. Yıldızlar Bana Uzak 3. bölüm full izleme linki ve merak edilen detayları sizler için derledik.

YILDIZLAR BANA UZAK 3. BÖLÜM İZLE

YILDIZLAR BANA UZAK TÜM BÖLÜM İZLE

YILDIZLAR BANA UZAK 3. BÖLÜM ÖZETİ

Otelin açılış gecesinde vurulan Kadir, apar topar ameliyata alınır. Başucunda Aslı vardır. Kadir'i kaybetme korkusu yaşayan Aslı, bu duygusu yüzünden kendini suçlar. Han, Aslı ile Kadir arasındaki görünmez bağın farkına varınca yeni planlar yapar. Doğa, Kadir'i bulmaya çalışırken Orhan ile karşı karşıya gelir. Yahya cezaevinden her şeyi adım adım takiptedir. Kadir, Orhan'ın davetiyle Varnalılar'ın sofrasına oturur. O gece hiç beklenmedik bir şekilde son bulacaktır.

YILDIZLAR BANA UZAK OYUNCULARI

Furkan ANDIÇ (Kadir), Burcu KIRATLI (Aslı), Gürkan UYGUN (Yahya) Murat DALTABAN (Orhan), Rami NARİN (Han), Elifcan ONGURLAR (Doğa), Evrim DOĞAN (Melike), İnanç KONUKÇU (Murat), Goncagül SUNAR (Sırma), Yaprak MEDİNE (Kumru), Baran Can ERASLAN (Samet), Ela YÖRÜKLÜ (Zuhal), Önder SELEN (Halil), Deniz ATAM (Mutlu), Mustafa Enis BİLİR (Deniz)

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