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📺TEŞKİLAT 91. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 91. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 91. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 91. yeni ve 14 Ocak Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 12:30
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📺TEŞKİLAT 91. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 14 Ocak Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 91. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 91. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT 91. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer'in beklenmedik hamlesiyle Anton tuzağa düşer. Oğlunu kaybetmeyi göze alamayan Çetin de Cihangir'i kurtarmak için kendince müdahalede bulunur. Fakat Ömer'in dikkati sayesinde saklanamayacağının farkına varır. Başından beri her şeyi incelikle planlayan Ömer'in amacı hem Cihangir'i kurtarmak hem de düşmana büyük bir darbe indirmektir. Ne olursa olsun bu yolda düşmana boyun eğmez. Neslihan ve ekip hem vatan hem de canları konusunda Ömer'e itimat ederler. Bu yüzden operasyonu başarıyla tamamlamak için bütün riskleri göze alırlar.

👉TEŞKİLAT 91. BÖLÜM İZLE

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