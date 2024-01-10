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SANDIK KOKUSU 5. BÖLÜM İZLE | Sandık Kokusu son bölüm FULL izle | SHOW TV Sandık Kokusu izle

Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu, konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin ilgisini çekti. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi anne kız rolünde izleyeceğiz. Sandık Kokusu 5. bölüm fragmanı yayınlandığı ilk günden bu yana çarpıcı bir etki yaratmıştı. Sandık Kokusu 10 Ocak çarşamba günü yayımlanacak son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 09:23 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 09:30
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SANDIK KOKUSU 5. BÖLÜM İZLE | Sandık Kokusu son bölüm FULL izle | SHOW TV Sandık Kokusu izle

SANDIK KOKUSU 5. BÖLÜM İZLE | Ekranların yeni dizisi Sandık Kokusu Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimleri bir araya getiren dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. İzleyiciler Sandık Kokusu 5. bölüm izle, Sandık Kokusu son bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. İştesandık Kokusu 10 Ocak Çarşamba tarihli 5. bölüm bilgileri...

SANDIK KOKUSU 5. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 5. BÖLÜM ÖZETİ

Karsu yemeğe boşanma evraklarıyla gidince delirir ve Tılsım'ı okuldan alır. Tılsım babasıyla kalmak isteyince Karsu başka gerçeklerle yüzleşecektir.

SANDIK KOKUSU 5. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

Atilla, hırsızdan korkup saklandığını söyleyince ev ahalisi ikna olur. Karsu, Tılsım'ı devlet okulu konusunda ikna etmek adına küçük bir kutlama organize eder. Kutlamaya gelen Atilla, herkes gittikten sonra Deniz'le oynama bahanesiyle dolapta kalan silahını alır.

Karsu, okul masraflarını çıkarmak için bir giyim mağazasında iş bulur ve çalışacağı giyim mağazasını düzenleyip toparlarken Atilla da yardıma gelir. Reha kaleyi içten fethetmek adına Filiz'in hastane borcunu öder. Çocukların sandığını almak için kayınvalidesini arayan Karsu, olumsuz yanıt alınca, Atilla adamlarına sandığı getirmeleri talimatını verir.

SANDIK KOKUSU 5. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

Sandığı kapıda bulan Karsu, Reha'nın getirdiğini sanar. Reha da fırsattan istifade sandıkları üstlenir ve Karsu'yu yemeğe davet eder. Karsu yemeğe boşanma evraklarıyla gidince delirir ve Tılsım'ı okuldan alır. Tılsım babasıyla kalmak isteyince Karsu başka gerçeklerle yüzleşecektir.

SANDIK KOKUSU 5. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ

  • Özge Özpirinçci

  • Metin Akdülger

  • Necip Memili

  • Levent Can

  • Mina Akdin

  • Ergun Kuyucu

  • Kayhan Açıkgöz

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