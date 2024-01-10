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DİLEK TAŞI SON BÖLÜM İZLE - Dilek Taşı 18. bölüm izle - Kanal D Dilek Taşı izle

Dilek Taşı, Kanal D ekranlarında 10 Ocak Çarşamba günü 18. bölümüyle ekrana gelecek. Dizide başrolleri Salih Bademci ve Hazal Subaşı paylaşırken Dilek Taşı, başarılı oyuncu kadrosuyla olduğu kadar etkileyici hikayesiyle de milyonları ekran başına kilitledi. İşte Dilek Taşı 18. bölüm ve yeni bölüm konusu...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 12:30
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DİLEK TAŞI SON BÖLÜM İZLE - Dilek Taşı 18. bölüm izle - Kanal D Dilek Taşı izle

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak 18. bölümüyle ekrana gelecek. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 18. bölümü, 10 Ocak Çarşamba günü seyircilerle buluşuyor. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 18. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 18. bölüm konusu...

DİLEK TAŞI 18. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİLEK TAŞI 18. BÖLÜM KONUSU

Figen, Harun'un babası olduğunu öğrenince yıkılır. Mustafa'nın uzattığı elden güç almaya çalışır. Asuman, Ronaların çatısı altında yaşayamayacaklarını söyleyerek memlekete dönmek ister. Ebru'nun bu karara verdiği tepki dengeleri değiştirir.

Figen, annesi olduğundan habersiz Fatma'yla aynı masaya oturur. Bu gizemli kadına karşı, içinde yakınlık hissi uyanır. Fatma ve Macide arasındaki savaşın Figen'in hayatındaki etkisi büyük olacağa benzer. Figen ve ailesi zor zamanlar içinden geçerken Mustafa'nın uzattığı ele, Figen'in karşılık verip vermeyeceği merak konusudur. Sevda, Kenan'ın kurduğu oyunları öğrenir. Kararsızlık içindeki Sevda'nın karşısında, Efkan'dan büyük bir teklif alan Kenan vardır. Kenan'ın bu teklif karşısındaki kararı hem Rona ailesini hem de Dündar'ı etkileyecektir.

DİLEK TAŞI 18. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİM?

  • Salih Bademci
  • Hazal Subaşı
  • Ozan Dolunay
  • Perihan Savaş
  • Özge Özberk
  • Teoman Kumbaracıbaşı
  • Elif Doğan
  • Çiçek Dilligil
  • Afra Karagöz

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