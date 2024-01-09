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AİLE 27. BÖLÜM İZLE | Aile son bölüm FULL tek parça izle | SHOW TV CANLI

Aile yeni bölümü yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi her hafta olduğu gibi bu hafta da 27. bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitleyecek. Dizinin başrollerini, yılın en iyi dizi çifti seçilen Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ paylaşıyor. 9 Ocak Salı Aile son bölüm FULL izleme link haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 13:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 14:00
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AİLE 27. BÖLÜM İZLE | Aile son bölüm FULL tek parça izle | SHOW TV CANLI

AİLE 27. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile 27. bölümü ile ekrana geliyor. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 27. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Aile 27. bölüm izle, SHOW TV Aile yeni bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 27. bölüm tek parça sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 27. yeni bölüm bilgileri...

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AİLE DİZİSİ 27. BÖLÜM KONUSU NE?

Yılbaşı gecesi uğradıkları saldırıdan Devin ağır yaralı olarak kurtulurken Aslan; yalnızca aşkını değil, doğacak bebeklerini de kaybetme ihtimaliyle yüz yüze gelir. Hayattaki en büyük korkusuyla karşı karşıya kalan Aslan'ın artık tek bir hedefi vardır: İlyas ve bu olayda parmağı olan herkes Devin gözlerini açana kadar ortadan kalkacaktır. Cihan ise Aslan'ın yanında olur. İki kardeş harekete geçerken Aslan korkusuzca ölüme meydan okuyacaktır.

Hülya ise olay gecesi ailenin yerini İlyas'a söyleyen kişinin peşine düşerken; Nedret de onu yalnız bırakmaz. Aileleriyle tehdit edilen Tuguli, İskoç ve Eko ise baş şüphelileri olacaktır. Acaba ailenin yerini söyleyen kişi kimdir? İlyas bir yandan Aslan'la mücadelesini sürdürürken diğer yandan da kendi planını işletmeye devam eder. Türkiye'den kaçma planı yapan İlyas, yıllar sonra bulduğu oğlu Bedri'yi yanında götürmek ister. Aslan ve Cihan, olaya karışan kim varsa teker teker ortadan kaldırırken geriye yalnızca İlyas kalır. Acaba Aslan, İlyas'tan sonsuza dek kurtulmayı başarabilecek midir?

AİLE 27. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Devin'in sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşanır. Aslan soluğu hastanede alırken başta Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) ve Devin(Serenay Sarıkaya) olmak üzere tüm aileyi etkileyecek büyük bir tehdit, ortaya çıkacağı gün için hazırlanmaktadır.

AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Serenay Sarıkaya
  • Nejat İşler
  • Canan Ergüder
  • Ushan Çakır
  • Umutcan Ütebay
  • Yüsra Geyik
  • Selin Şekerci
  • Mert Denizmen
  • Ecem Simge Yurdatapan
  • Levent Ülgen
  • Emel Göksu
  • Nur Sürer

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