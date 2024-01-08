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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 8 Ocak Pazartesi günü 8. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 8. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle | TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 12:50
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin DöğeR'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 8. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 8 Ocak Pazartesi günü yayımlanacak 8. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 8. BÖLÜM KONUSU

Dağın Efendisi'nin kurduğu tuzağa düşen Selahaddin, İzzeddin'in cesedi başında Nusreddin'e yakalanmıştır. Sultan Nureddin ise Böriler'le kılıç kılıca gelmişken hiç beklenmedik bir şekilde Dağın Efendisi "Raşidüddin Sinan" kimliğiyle çıkagelmiştir. Selahaddin tutuklanıp yargılanmak üzere saraya götürülürken Nusreddin'in elinden kaçar ve kendisi üzerinden devlete kurulan oyunu bozmak için Reyhani'nin peşine düşer. Her ne pahasına olursa olsun gerçekleri açığa çıkarmadan dönmeyecektir.

Sultan Nureddin ise Böriler'in daha fazla durulmayacağını biliyordur. Kardeş kanı dökmemek için herkesi şok eden bir karar alır ve İsmet Hatun'u esir olarak alıp saraya götürür. Sultan Nureddin'in birlik için yaptığı bu hareket başta Melike Hatun olmak üzere bütün sarayı allak bullak edecektir. Haçlılar, Böriler, Nusreddin ve Haşhaşiler tarafından sıkı bir takibe tabi tutulan Selahaddin yoluna kurulan tuzakları bir bir aşıp Reyhani'ye ulaşarak kendisini aklayabilecek midir? Sultan Nureddin'in zorla saraya getirdiği İsmet, Böriler'le savaşı durdurmaya yetecek midir? Nusreddin, Reyhani'nin yakalanması tehlikesine karşı bütün devleti kökünden sarsacak sırrı açacak mıdır?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

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