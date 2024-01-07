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Ne Gemiler Yaktım 5. bölüm izle | Show TV Ne Gemiler Yaktım SON BÖLÜM TEK PARÇA

Show TV ekranlarının yeni sezon dizisi Ne Gemiler Yaktım, 5. bölümü ile 7 Ocak Pazar günü ekrana geldi. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu dizinin senaryosunu ise Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alıyor. Başrollerini Deniz Baysal ve Devrim Özkan'ın paylaştığı, tek ortak özelliği 'anne olmak' olan iki kadını anlatan Ne Gemiler Yaktım dizisinin 5. bölüm özeti ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 23:00 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 23:00
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Ne Gemiler Yaktım 5. bölüm izle | Show TV Ne Gemiler Yaktım SON BÖLÜM TEK PARÇA

Show TV ekranlarında yayına giren, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Ne Gemiler Yaktım, başarılı oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in muhteşem performansıyla dikkat çeken ekranların en sevilen dizisi olmaya aday Ne Gemiler Yaktım'ın 5. bölüm bilgilerini sizler için derledik.

Ne Gemiler Yaktım 5. bölüm izlemek için tıklayın...

NE GEMİLER YAKTIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Toprak, havalimanından yaşanılanlardan sonra Yasemin'i yakın takibe alır. Neriman'ın konak içindeki oyunu Fidan için kâbusu tekrar başlatır Ancak bu oyun Neriman'ın Rutkay ile olan ilişkisini de etkileyecektir. Tevfik'lerin apartmanına yeni taşınan genç kadın ve çocuğu merak uyandırırken; Yalnızlıktan ve çaresizlikten bunalan Yasemin, Rutkay'ın bir isteğini daha yerine getirmek zorunda kalır. Zeynep'in doğum günü için parti veren Rutkay'ın planları hiç beklenmedik bir yerden sekteye uğrar.

Ne Gemiler Yaktım 5. bölüm izlemek için tıklayın...

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin ve Fidan'ın yollarının kesişmesiyle başlayan 'Ne Gemiler Yaktım', iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan'ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay ile Rutkay'ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak ise Yasemin ve Fidan'ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI

  • Deniz Baysal
  • Devrim Özkan
  • Berk Hakman
  • Erkan Kolçak Köstendil
  • Mert Denizmen
  • Onuryay Evrentan
  • Nazmi Kırık
  • Ata Çağlan Timur
  • Süreyya Kilimci
  • Çiğdem Selışık Onat
  • Macit Koper

Ne Gemiler Yaktım 4. bölüm izlemek için tıklayın...

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