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DİLEK TAŞI 17. BÖLÜM İZLE FULL | Kanal D Dilek Taşı son bölüm TEK PARÇA

Dilek Taşı, Kanal D ekranlarında 3 Ocak Çarşamba günü 17. bölümüyle ekrana geldi. Dizide başrolleri Salih Bademci ve Hazal Subaşı paylaşırken Dilek Taşı, başarılı oyuncu kadrosuyla olduğu kadar etkileyici hikayesiyle de milyonları ekran başına kilitledi. İşte Dilek Taşı 17. bölüm ve yeni bölüm konusu...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 22:51 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 22:51
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DİLEK TAŞI 17. BÖLÜM İZLE FULL | Kanal D Dilek Taşı son bölüm TEK PARÇA

Kanal D'nin sevilen dizisi Dilek Taşı 17. bölümüyle ekrana geldi. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 17. bölümü, 3 Ocak Çarşamba günü seyircilerle buluşuyor. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 17. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 17. bölüm konusu...

DİLEK TAŞI 17. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİLEK TAŞI 17. BÖLÜM KONUSU

Aziz, Figen ve Mustafa'yı bulup evine götürür. Figen, Mustafa'nın hayatı için endişe ederken hesapta olmayan bir engelle karşı karşıya kalır. Figen, bu büyük engelin etkilerini atlatamamışken büyük bir aile sırrıyla yüz yüzedir. Dündar'ın serbest bıraktığı Kenan, yine bir oyunla Sevda'nın karşısındadır. Kenan, Sevda'nın kendi içindeki gelgitlerinden habersiz Rona köşkünün sefasını sürmektedir. Rüçhan ise Dündar'ın evindeki büyük sırrı bilmeden duygularını yaşamaktadır. Aras'ın, Harun Rona'ya karşı anlaşma yapacağı yeni isim ise dengeleri değiştirecek gibidir.

Rona köşküne gelen mektubun etkisi devam ederken, kapı yeniden çalar. Polislerin gelişi Rona ailesinden ziyade müştemilatı ilgilendirir. Figen ve Mustafa'dan gelen haber, Asuman'ı darmadağın eder. Figen ve Mustafa, kurşunlardan kurtulduktan sonra yaraları yabancı bir dost eli tarafından birlikte sarılır.

DİLEK TAŞI 17. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİM?

  • Salih Bademci
  • Hazal Subaşı
  • Ozan Dolunay
  • Perihan Savaş
  • Özge Özberk
  • Teoman Kumbaracıbaşı
  • Elif Doğan
  • Çiçek Dilligil
  • Afra Karagöz

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