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YILDIZLAR BANA UZAK İLK BÖLÜM İZLE | atv Yıldızlar Bana Uzak 1. bölüm FULL İZLE TEK PARÇA

atv'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak 1. bölümü ile izleyicilerin karşısına geçiyor. Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın başrolleri paylaştığı dizi her hafta pazar akşamları ekrana geliyor. Yıldızlar Bana Uzak ilk bölümü izleme linki ve dizi ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 13:48 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 14:01
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YILDIZLAR BANA UZAK İLK BÖLÜM İZLE | atv Yıldızlar Bana Uzak 1. bölüm FULL İZLE TEK PARÇA

Yıldızlar Bana Uzak ilk bölümü ile izleyici karşısına geçiyor. Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban'ın da yer aldığı dizide, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor. Yıldızlar Bana Uzak 1. bölüm full izleme linki ve merak edilen detayları sizler için derledik.

YILDIZLAR BANA UZAK 1. BÖLÜM İZLE

YILDIZLAR BANA UZAK 1. BÖLÜM ÖZETİ

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için… Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır.

Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer. Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır.

Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.

YILDIZLAR BANA UZAK OYUNCULARI

Furkan ANDIÇ (Kadir), Burcu KIRATLI (Aslı), Gürkan UYGUN (Yahya) Murat DALTABAN (Orhan), Rami NARİN (Han), Elifcan ONGURLAR (Doğa), Evrim DOĞAN (Melike), İnanç KONUKÇU (Murat), Goncagül SUNAR (Sırma), Yaprak MEDİNE (Kumru), Baran Can ERASLAN (Samet), Ela YÖRÜKLÜ (Zuhal), Önder SELEN (Halil), Deniz ATAM (Mutlu), Mustafa Enis BİLİR (Deniz)

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