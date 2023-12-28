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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 27. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm fragmanı izle

TRT1 ekranlarının yeni sezon dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 27. bölümü ile seyircilerin karşısına çıkan Kendi Düşen Ağlamaz'ın 27. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 00:10 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 00:21
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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 27. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm fragmanı izle

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 27. BÖLÜM FRAGMANI | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. Kendi Düşen Ağlamaz 27. bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler haberimizde...

Kendi Düşen Ağlamaz 27. BÖLÜM izlemek için tıklayın

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ'DA GEÇEN HAFTA

Alize, Serkan'ın odasından seslerin gelmesi üzerine Serkan'ın kapısını çalar. O sırada içeride olan Yeliz'i Alize görecek mi? Serkan, ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Yeliz, Serkan ve Alize'nin arasını bozabilmek için onları yeni bir tuzağa çeker. Ancak hesap edemediği şeyler vardır. Alize ve Serkan'ın Öteki Tekim isimli, çiftlerin katıldığı bir yarışmaya girmesine ön ayak olan Yeliz öyle bir şey yapar ki adeta stüdyoya bomba düşer. Artık işler hiç de hesap ettiği gibi gitmeyecektir.

Kendi Düşen Ağlamaz 27. BÖLÜM izlemek için tıklayın

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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