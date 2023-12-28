ALDATMAK 51. BÖLÜM İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK 51. BÖLÜM | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 51. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 51. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 51. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 51. BÖLÜM KONUSU

Can'ın hastanede olmasından dolayı kendini sorumlu tutan Mualla perişandır. Oylum için onu affetmek kolay olmayacaktır. Bu zor anda Oylum'un yanında Kahraman'ı gören Tolga'nın kıskançlığı gittikçe katlanır. Yeşim, Güzide'nin yardımıyla işini baltalayanın kim olduğunu öğrenir. Güzide eski bir dostuna tekrar kollarını açarken Sezai acı bir haber alır.

Yenersoy evinden atılan Azra ise beklenmedik bir ittifak kurar. Akli dengesi sınırlarda dolaşan Selin, Oylum ve Tolga'ya karşı sert hamleler yapar. Kurduğu oyunlar Oylum'un hayatını tehlikeye atar. Yeniden Selin'in yalanlarının hedefi olan Tolga, Oylum'a olan aşkına daha da sıkı sarılır. Ancak Tolga hayal kurarken Oylum gerçek dünyada yaşamaktadır. Bu dönemde Tolga hayatını zorlaştırırken Oylum ihtiyaç duyduğu desteği Kahraman'dan alır. Selin girdiği bu yolda, şimdiye kadar arkasında duranların desteğini de kaybedecektir.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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