SANDIK KOKUSU 4. BÖLÜM HD | Sandık Kokusu son bölüm FULL izle | SHOW TV CANLI

Ekranların yeni dizisi Sandık Kokusu Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimleri bir araya getiren dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. İzleyiciler Sandık Kokusu 4. bölüm izle, Sandık Kokusu son bölüm full izle sorgulamaları yapıyorlar. Bilmeniz gereken tüm detayları sizler için derledik.

SANDIK KOKUSU 4. BÖLÜM İZLE

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SANDIK KOKUSU 4. BÖLÜM ÖZETİ

Karsu ve Filiz'in yüzleşip birbirine sert sözler sarf ettiği anların ekrana geldiği tanıtımda baş başa yemek yiyen Karsu ve Atilla'nın arasında başlayan arkadaşlık dikkat çekiyor. Atilla bir adam hakkında ona ders verilmesi konusunda emir verirken, Reha'nın saldırıya uğradığının görülmesi akıllara "Atilla, Reha'ya bir şey mi yaptı?" sorusunu getiriyor. Diğer tarafta Reha'nın kardeşi Lale'nin gelişiyle dengelerin nasıl değişeceği de merakla bekleniyor.

Karsu ve Filiz yıllar sonra yeniden karşılaşınca, anne kız arasında duygu yüklü anlar yaşandı. Karsu, tüm kırgınlık ve küslükleri bir kenara bırakarak bir süreliğine annesinin yanına taşındı. Karsu'nun annesinin yanında kaldığını duyan Reha ise soluğu İstanbul'da aldı. Kendisini Karsu'ya affettirmeye çalışan Reha'nın çabaları sonuç vermedi. Karsu bir yandan çocuklarının derdiyle uğraşırken bir yandan da Reha'nın yaptıklarıyla baş etmeye çalıştı. Kuzey ise anneannesi Filiz ve kiracı Atilla ile bağ kurmaya başladı. Atilla'yı seven Kuzey'in onun yanına gitmesi, Karsu'ya büyük bir korku yaşattı. Bu olay sayesinde Atilla ve Karsu tanıştı. Bölümün en çarpıcı anı ise final sahnesinde Atilla'nın hiç bilinmeyen bir yüzünün görülmesi oldu. Atilla, eline silahı alıp takım elbise giyerek bambaşka birine dönüştü. Atilla'nın gerçekte kim olduğu sorusu büyük bir merak konusu oldu.

Karsu'nun Atilla'yla hastanede olduğu ve korktuğu için onun elini tuttuğu tanıtımda Atilla'nın tehlikeli bir adama dönüştüğü diğer yüzünün çok net görüldüğü anlar izleyiciyi şoke ediyor. Atilla'nın gerçekte kim olduğu sorusunun yanıtı büyük bir merakla beklenirken, diğer tarafta Reha ile Karsu arasında yaşanan gerilim de giderek yükseliyor.

Baskında eli yaralanan Atilla, eve dönerken Karsu ile karşılaşır. Köpek ısırdı dese de Karsu'nun içi rahat etmez ve birlikte hastaneye giderler. Bu olay ikiliyi yakınlaştırır. Karsu çocukları okula yazdırır ve okul için alışveriş yapar. Ancak masraflar düşündüğünden fazla tutar. Ucuz estetikçiye giden Filiz, alerji olur. Karsu onu apar topar hastaneye götürür. Bir de hastaneye borçlanırlar. Karsu, evdekilere çalışacağını açıklar. Ozan İstanbul'a gelir ve birlikte tekneyle gezerler. Filiz, gece yürüyüşünde baskından dönen siyahlar içindeki Atilla'yı görür ve hırsız sanır. Atilla, Deniz'in yardımıyla Filizler'in evine girer ve dolaba saklanır. Karsu dolabı açınca Atilla'yla karşılaşır.

SANDIK KOKUSU 4. BÖLÜM İZLE

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