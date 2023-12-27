Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 142. BÖLÜM FULL İZLE | atv Kuruluş Osman en son bölüm izle

📺Kuruluş Osman 142. BÖLÜM FULL İZLE | atv Kuruluş Osman en son bölüm izle

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 141. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Kuruluş Osman, merakla beklenen 142. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 142. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özlelikle tarihseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 142. bölüm ile ilgili tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 13:01 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 13:01
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📺Kuruluş Osman 142. BÖLÜM FULL İZLE | atv Kuruluş Osman en son bölüm izle

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 142. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 142. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 142. BÖLÜM KONUSU

"Her daim gölgelerden saldırırdın, şimdi er gibi çık benim karşıma!"

BEYLER, KARACELASUN'A KARŞI!

Orhan, Alaeddin ve Mehmet Beyler; Karacelasun'a karşı var güçleriyle savaşırlar. Karacelasun'un üstünlüğü nasıl kırılacaktır?

ÜSTAT GERA İÇİN YOLUN SONU MU GELİYOR?

Osman Bey, takas meselesinde Yakup Bey'e kimin akıl verdiğini sorgular. Oklar, Ayhan Ağa'yı göstermektedir. Osman Bey'in içine düşen şüphe onu hakikate nasıl götürecektir? Üstat Gera'nın gerçek yüzü nasıl ortaya çıkacaktır?

YAKUP BEY VE MEHMET BEY ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Yakup Bey, Mehmet'in düştüğü tuzağı büyük zayıflık olarak görmektedir. Bu zafiyetin bedelini nasıl ödetecektir?

OSMAN BEY'İN İNTİKAMI

Osman Bey, şehitlerinin intikamını almak için Karacelasun'la karşı karşıya gelir. Osman Bey ve Karacelasun'un çarpışması nelere sebep olacaktır?

GONCA HATUN VE ALAEDDİN BEY YÜZLEŞİYOR

Gonca Hatun ve Alaeddin Bey yüzleşir. Fakat Gonca, Alaeddin'in beklediği cevabı vermemiştir. Alaeddin ise Gonca'ya inanmaz. Alaeddin şimdi ne yapacaktır?

HOLOFİRA'NIN TEYZESİ OLIVIA GELİYOR

Yakup Bey'ler Holofira'yı teyzesi Olivia'dan isterler. Holofira'nın rızası var mıdır? Olivia ve Holofira'nın cevabı ne olacaktır?

ORHAN BEY ŞİMDİ NE YAPACAK?

Mehmet'in Holofira'yı istemeye gittiğini öğrenen Orhan küplere biner. Orhan şimdi ne yapacaktır?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 142. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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