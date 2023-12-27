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DİLEK TAŞI SON BÖLÜM İZLE - Dilek Taşı 16. bölüm izle - Kanal D Dilek Taşı izle

Dilek Taşı, Kanal D ekranlarında 27 Aralık Çarşamba günü 16. bölümüyle ekrana gelecek. Dizide başrolleri Salih Bademci ve Hazal Subaşı paylaşırken Dilek Taşı, başarılı oyuncu kadrosuyla olduğu kadar etkileyici hikayesiyle de milyonları ekran başına kilitledi. İşte Dilek Taşı 16. bölüm ve yeni bölüm konusu...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 14:30 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 14:40
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DİLEK TAŞI SON BÖLÜM İZLE - Dilek Taşı 16. bölüm izle - Kanal D Dilek Taşı izle

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak 16. bölümüyle ekrana gelecek. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 16. bölümü, 27 Aralık Çarşamba günü seyircilerle buluşuyor. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 16. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 16. bölüm konusu...

DİLEK TAŞI 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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DİLEK TAŞI 16. BÖLÜM KONUSU

Mustafa, Figen'i hayal kırıklığına uğrattığını fark eder ancak Figen'den vazgeçmek istemez. Figen ise büyük bir boşluğa düşer ve Mustafa'ya karşı nasıl cephe alacağını bilemez. Peki, Mustafa, Figen'den uzak durabilecek mi?

Figen, Mustafa'ya sorduğu sorunun yanıtını beklemektedir. Mustafa ise Figen'i korumak için gerçeklerden bahsedemez. Figen ve Mustafa arasında esen soğuk rüzgâr ikisini de çok üzmektedir. Figen, aldığı kararla kendi yolunu çizdiğini düşünürken Mustafa'dan gelen bir telefon ikilinin kaderini etkileyecektir. Büyük aile sırlarının açığa çıktığını öğrenen Harun bazı kararlar alır.

Figen, Mustafa'ya karşı çok kızgındır ve onu affetmez. Mustafa ise Figen'i kazanmak için elinden geleni yapar ama Figen'in yumuşamaya hiç niyeti yoktur. Öte yandan Aras, Figen'in kızı değil kardeşi olduğunu söyler. Peki Figen bu gerçeği öğrenecek mi?

DİLEK TAŞI 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİM?

  • Salih Bademci
  • Hazal Subaşı
  • Ozan Dolunay
  • Perihan Savaş
  • Özge Özberk
  • Teoman Kumbaracıbaşı
  • Elif Doğan
  • Çiçek Dilligil
  • Afra Karagöz

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