Haberler Dizi Haberleri 📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 68. bölüm izle Kanal D

📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 68. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 68. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 68. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 26 Aralık Salı günü yayınlanan 68. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 09:17 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 09:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 68. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 26 Aralık Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 68. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 68. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 68. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkan'la Somer tekrar birlikte mutlu bir aile olmak için yeni bir adım atarlar. Türkan, Kartal'dan boşanmak için mahkemeye gider. Öte yandan Serdar ve beraberindekiler Dönüş'ü istemeye gelir. Ancak Dönüş'ün Serdar'la evlenmesini istemeyen Uzay evi basar ve Türkan'ı rehin alır. Peki, Uzay, Türkan'a zarar verecek mi? Rüçhan, kriz anında Türkan'a başka bir çocuktan bahseder. Türkan duyduklarını Somer'le paylaşır. Somer ise bu işin peşine düşer. Ancak Rüçhan, kimseye bir şey belli etmemeye çalışır. Peki, Somer, Rüçhan'ın tek çocuğu değil mi?

Somer, Türkan'a işler yoluna girdiğinde hayallerindeki evi yaptırıp çocuklarla mutlu mesut yaşama hayalini anlatıyor. Türkan ise bu zor dönemde Somer'e anne ve babasının yanında olacağını söylüyor. Müjgan, Dönüş'e Uzay'ı neden üzdüğünü soruyor. Dönüş ise Müjgan'ın Uzay'ın annesi olduğunu öğrenince çok şaşırıyor. Dönüş, Müjgan'a Uzay'a ümit vermediğini söylüyor ancak Müjgan'ın çaresizliği karşısında çok üzülüyor.

Kormanlar Rüçhan'ın intiharıyla sarsılırken; Türkan, Rüçhan'ın intihar girişiminin geçmişine dayandığının farkına varır. Bu durumdan Somer'e bahseder ve birlikte Rüçhan'ı yaralayan geçmişinin izini sürmeye başlarlar. Diğer taraftan Rüçhan geçmişine takılıyken ailesi ve kendisi için adımlar atmaya başlar. Kormanlar Zeytincilik yavaş yavaş kan kaybetmeye başlarken Türkan ve Somer ise güçlü kalıp yeniden aile olmak için birbirlerine söz verirler.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 68. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

DİĞER
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Suna'sı Mina Derman: Aşk insana her şeyi yaptırır!
4 şehidimizin birlikte yediği son yemeğin fotoğrafına TAKVİM ulaştı! Objektife böyle gülümsemişler...
O yıldıza büyük övgü! "Sahanın en iyisiydi"
Yıldız isim için transfer savaşı başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AİLE 26. BÖLÜM İZLE
Ömer son bölüm full izle! (25 Aralık)
G.Saray'dan F.Bahçe'ye penaltı yanıtı!
MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN? | Mekke ne zaman, hangi yıl, ayın kaçında fethedildi?
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | Kritik viraja girildi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O yıldıza büyük övgü! "Sahanın en iyisiydi" O yıldıza büyük övgü! "Sahanın en iyisiydi" 09:09
Aboubakar bombası! İşte yeni takımı Aboubakar bombası! İşte yeni takımı 08:55
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 07:37
Yıldız isim için transfer savaşı başladı Yıldız isim için transfer savaşı başladı 00:33
Salih'in golünde ofsayt var mı? Toroğlu değerlendirdi! Salih'in golünde ofsayt var mı? Toroğlu değerlendirdi! 00:15
Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması! Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması! 00:15
Daha Eski
Serdar Topraktepe'den Amartey açıklaması! Serdar Topraktepe'den Amartey açıklaması! 00:15
Kartal galibiyeti hatırladı! Kartal galibiyeti hatırladı! 00:15
Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:14
İstanbul'da kazanan çıkmadı! İstanbul'da kazanan çıkmadı! 00:14
F.Bahçe'ye transferde iki rakip birden! F.Bahçe'ye transferde iki rakip birden! 00:14
Alanya evinde hata yapmadı! Alanya evinde hata yapmadı! 00:14