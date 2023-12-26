📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 68. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 26 Aralık Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 68. bölüm bilgileri..

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 68. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkan'la Somer tekrar birlikte mutlu bir aile olmak için yeni bir adım atarlar. Türkan, Kartal'dan boşanmak için mahkemeye gider. Öte yandan Serdar ve beraberindekiler Dönüş'ü istemeye gelir. Ancak Dönüş'ün Serdar'la evlenmesini istemeyen Uzay evi basar ve Türkan'ı rehin alır. Peki, Uzay, Türkan'a zarar verecek mi? Rüçhan, kriz anında Türkan'a başka bir çocuktan bahseder. Türkan duyduklarını Somer'le paylaşır. Somer ise bu işin peşine düşer. Ancak Rüçhan, kimseye bir şey belli etmemeye çalışır. Peki, Somer, Rüçhan'ın tek çocuğu değil mi?

Somer, Türkan'a işler yoluna girdiğinde hayallerindeki evi yaptırıp çocuklarla mutlu mesut yaşama hayalini anlatıyor. Türkan ise bu zor dönemde Somer'e anne ve babasının yanında olacağını söylüyor. Müjgan, Dönüş'e Uzay'ı neden üzdüğünü soruyor. Dönüş ise Müjgan'ın Uzay'ın annesi olduğunu öğrenince çok şaşırıyor. Dönüş, Müjgan'a Uzay'a ümit vermediğini söylüyor ancak Müjgan'ın çaresizliği karşısında çok üzülüyor.

Kormanlar Rüçhan'ın intiharıyla sarsılırken; Türkan, Rüçhan'ın intihar girişiminin geçmişine dayandığının farkına varır. Bu durumdan Somer'e bahseder ve birlikte Rüçhan'ı yaralayan geçmişinin izini sürmeye başlarlar. Diğer taraftan Rüçhan geçmişine takılıyken ailesi ve kendisi için adımlar atmaya başlar. Kormanlar Zeytincilik yavaş yavaş kan kaybetmeye başlarken Türkan ve Somer ise güçlü kalıp yeniden aile olmak için birbirlerine söz verirler.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 68. BÖLÜM İZLE

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