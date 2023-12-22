📺Yalı Çapkını 51. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını izle STAR TV

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 51. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 51. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 51. BÖLÜM ÖZETİ

Ferit, Kazım'ın Seyran'ı kaçırdığını öğrenince deliye dönse de evdekilere ayrılık kararının arkasında olduğunu söyler ama yine de gizlice Seyran'ın peşine düşmekte gecikmez. Pelin, Sacide'nin her şeyi anlatmasından korkmaktadır. Suna, Seyran için endişelenince evde duramaz ve Ferit'le beraber Seyran'ı bulmak için harekete geçer. Kaya, İfakat'in Suna'ya Abidin'le ilgili söylediklerini duyar. Kazım, Seyran'dan televizyona çıkıp Korhanlarla ilgili konuşmasını ister. Orhan ise Halis Ağa'yı ekarte etmek için İfakat'ten yardım ister. Ferit, Seyran'ı Kazım'dan kaçırmayı başarır ve ikisi tekrar hesaplaşırlar.

YALI ÇAPKINI 51. BÖLÜM İZLE 🎬

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