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ALDATMAK 51. BÖLÜM FRAGMANI | Aldatmak yeni bölüm fragmanı izle

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, 51. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Aldatmak, yeni bölümde yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. İşte Aldatmak 51. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 23:47
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ALDATMAK 51. BÖLÜM FRAGMANI | Aldatmak yeni bölüm fragmanı izle

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 51. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 51. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 50. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 51. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İpek, Güzide'ye karşı oynadığı oyunda büyük bir hamle yapar. İyi niyeti bir kez daha suistimal edilen Güzide hem ailesini hem de ilişkisini tamir etmeye çalışır. Sezai ile Güzide'nin ilişkisi çalkantılı bir döneme girer. Kızına yeni kavuşan Sezai kime güveneceğini seçmek zorundadır.

Ümit, birine körü körüne güvenmenin sonuçlarıyla yüzleşir. İçinde bulundukları durumda bitirici hamleyi yapan ise zamanında dayısıyla aynı hataları yapan Ozan olacaktır.

Tolga'nın kaderi Selin'in söyleyeceklerine bağlıdır. Ne var ki Serra, ablasının ifadesinin Tolga'yı aklamasını istemez. Oğlunu korumaya çalışırken onu kandırarak işleri bu noktaya getiren Oltan vicdanıyla mücadele ederken beklemediği biriyle yakınlaşır.

Oylum, bu zor zamanlarında hem eski erkek arkadaşının hem de eski dostunun yanında olamamanın verdiği acıyla baş eder. Nazan, teyzesinin başlattığı bu kumpaslar savaşında kendi tarafını açıkça belirtir. Kahraman'ın geçmişinden bir sır Dicleli ailesinin gündemini değiştirmek üzeredir.

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 50. bölüm fragmanı izle

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