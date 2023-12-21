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ALDATMAK 50. BÖLÜM İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, yeni sezonda izleyicileriyle buluşacak. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da milyonların beğenisini kazanan Aldatmak, 21 Aralık Perşembe günü 50. bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Aldatmak 50. bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm konusu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 50. bölüm full HD...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 10:51 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 11:01
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ALDATMAK 50. BÖLÜM İZLE - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD | Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK 50. BÖLÜM | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 50. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 50. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 50. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 50. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 50. BÖLÜM KONUSU

Hayatına aldığı insanlar tarafından sık sık yaralanan Güzide sonunda iyi bir haber alır. Güzide ile ilişkisini onarmaya çalışan Sezai ise endişe verici haberlerle yüzleşir. Sezai yeni bir bilginin ışığında kızının gerçek yüzünü görmeye başlar. Azra'yla şiddetli bir yüzleşme yaşayan İpek, kendine daha güçlü bir yandaş bulur.

Ozan babasıyla ilgili yeni bir keşifte bulunur. Tarık'ın bir hamlesi Yeşim ile ilişkisindeki güç dengelerini değiştirir. Dicleli ailesinin geçmişinden bir yüz tekrar ortaya çıkınca onu göndermek Mualla'ya kalır. Kahraman'ın Oylum'a duyduğu aşk beklenmedik bir yakını tarafından desteklenir. Bu sırada sırrını saklamakta gittikçe zorlanan Oylum, sevdiklerinin tavsiyelerine uyarak kalbinin sesini dinlemekten vazgeçer. Selin, Tolga'yı bir kez daha kaybetmekle yüzleşince büyük bir karar alır. Aklı sadece Oylum'da olan Tolga'yı ise yeni bir hayal kırıklığı beklemektedir.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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ALDATMAK 50. BÖLÜM İZLE

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