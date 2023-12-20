Sandık Kokusu 4. BÖLÜM FRAGMANI | Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı Show TV İZLE

Show TV'nin yeni soluklu dizisi Sandık Kokusu Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın anne-kızı canlandırdığı dizide pek çok başarılı oyuncu da rol alıyor. Sandık Kokusu ilk bölüm tanıtımı epey yankı uyandırmıştı. İzleyiciler ise Sandık Kokusu 4. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor.

SANDIK KOKUSU 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

3 yıl sonra Kuzey'in eve geri döndüğü tanıtımda Karsu ve Reha çocuğuna kavuşuyor. Bu büyük gelişmenin ardından Karsu adeta yeniden hayata dönerken, bu durum Reha ile evliliklerini de olumlu etkilemeye başlıyor ancak Reha'nın kendisini aldattığına şahit olan Karsu'nun hayatı kökünden değişiyor. Eşyalarını toplayıp evi terk eden Karsu, üç çocuğu ile birlikte İstanbul'a gitmek için harekete geçiyor. Tanıtımda Metin Akdülger'in canlandırdığı Atilla karakteri de dikkat çekiyor. Gelecek hafta neler yaşanacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Karsu'nun oğlunu bulması onun için bir mucizeyken çocuklar için büyük bir değişimdir. Kuzey yeni ailesine alışamıyor ve onları istemiyordur. Evdeki gerginlik Karsu ve Reha'ya sıçrar. Büyük tartışma sonrası Karsu hayatının en radikal kararını vermek zorunda kalacaktır.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI