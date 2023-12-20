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DİLEK TAŞI SON BÖLÜM İZLE - Dilek Taşı 15. bölüm izle - Kanal D Dilek Taşı izle

Dilek Taşı, Kanal D ekranlarında 20 Aralık Çarşamba günü 15. bölümüyle ekrana gelecek. Dizide başrolleri Salih Bademci ve Hazal Subaşı paylaşırken Dilek Taşı, başarılı oyuncu kadrosuyla olduğu kadar etkileyici hikayesiyle de milyonları ekran başına kilitledi. İşte Dilek Taşı 15. bölüm ve yeni bölüm konusu...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 12:00
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DİLEK TAŞI SON BÖLÜM İZLE - Dilek Taşı 15. bölüm izle - Kanal D Dilek Taşı izle

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak 15. bölümüyle ekrana gelecek. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 15. bölümü, 20 Aralık Çarşamba günü seyircilerle buluşuyor. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 15. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 15. bölüm konusu...

DİLEK TAŞI 15. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİLEK TAŞI 15. BÖLÜM KONUSU

Mustafa, Figen'e verdiği sözü tutmak için elinden geleni yapar ancak hesap etmediği engellerle karşılaşır. Mustafa, Alpaslan'ın kendisi hakkındaki planından habersiz soluğu Figen'in yanında alır. Aras'ın ailesiyle arasındaki bağ iyice zayıflamış haldedir. Eve sarhoş gelen Aras, Rüçhan'a olan duygularını gözünü kırpmadan dile getirir. Rüçhan, duydukları karşısında sarsılır.

Figen, Kenan'la oturduğu nikah masasında Mustafa'nın yolunu gözlerken Mustafa, işkence altındadır. Bir şekilde kurtulup Figen'in yanına gelen Mustafa, aşkı için geç kaldı mı? Figen, Kenan'ı hayatından çıkması için bir kez daha uyarıyor. Kenan ise Figen'i yeniden kazanmak için Mustafa'yı saf dışı bırakması gerektiğinin farkında. Öte yandan Rona Ailesi Figen'in gerçek annesinin ortaya çıkmasını istemiyor. Tüm bunlar yaşanırken Mustafa, Figen'e ondan bir şey sakladığını söylüyor. Peki, Mustafa, Figen'den ne saklıyor?

DİLEK TAŞI 15. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİM?

  • Salih Bademci
  • Hazal Subaşı
  • Ozan Dolunay
  • Perihan Savaş
  • Özge Özberk
  • Teoman Kumbaracıbaşı
  • Elif Doğan
  • Çiçek Dilligil
  • Afra Karagöz

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