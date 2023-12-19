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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 67. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 67. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 67. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 19 Aralık Salı günü yayınlanan 67. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 09:30
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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 67. bölüm izle Kanal D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 19 Aralık Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 66. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 67. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 67. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkan ve Somer yeniden mutlu olmak için bir araya geliyorlar. Ancak Türkan, Somer'in kendisine layık gördüğü cezayı ve yaşantıyı unutmakta güçlük çekiyor. Tüm bunlar yaşanırken Rüçhan paranoyak bir şekilde Türkan'ın üzerine gidiyor ve onun kendisini öldürebilme ihtimali yüzünden Türkan'a saldırıyor!

Rüçhan, Türkan'la girdiği boğuşma esnasında ona zarar verir ve yaptığından pişman olur. Rüçhan, akıl sağlığının iyi olmadığını farkeder. Öte yandan Somer, Türkan'a onunla ve kızıyla birlikte yeniden mutlu bir aile olmak istediğini söyler. Tüm bunlar yaşanırken Rüçhan intihara kalkışır. Peki, Rüçhan intihar edecek mi?

Türkan, çektiği işkencenin Somer değil de Rüçhan tarafından yapıldığını öğrenir. Rüçhan, Türkan'ın kendisini ölüme sürüklediğini haykırır. Türkan ise hayatını mahveden kişinin Rüçhan'ın kendisi olduğunu gözyaşları içinde söyler. Somer, Türkan'a yapılanların ardından vicdan azabı duyar. Türkan'dan özür dileyen Somer, olacakları göze alır.

Rüçhan'ın, Türkan'a oynadığı oyunun farkına varan Somer Türkan'ı Rüçhan'dan korumaya kararlıdır. Özer Rüçhan'la bu oyuna devam etmemesi için konuşsa da bir işe yaramayacaktır. Kartal, Korman Zeytincilikle ilgili yeni planların peşindeyken diğer taraftan Korman ailesine kara bulutlar çökmeye başlar.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 67. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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