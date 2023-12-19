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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 51. BÖLÜM FRAGMANI | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı İZLE

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 51. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Yer altı dünyasının babası Cezayir'in başına gelecekler merak ediliyor. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 51. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 23:20 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 23:30
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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 51. BÖLÜM FRAGMANI | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı İZLE

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 51. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 51. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 51. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 51. bölüm fragmanı izle

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Erman, sağ kolu Tazıyev'i kurtarmak yerine yurt dışına kaçmaya çalışır ancak Cezayir ve Gardaşov'un elinden kaçamaz. Cezayir ve Gardaşov ezeli düşmanlarını ortadan kaldırmayı başarır. Fakat olaylar durulmaz.

Erman'ın da ölümüyle Cezayir'in ölmesini isteyenlerin sayısı giderek artar. Vedat, Amerika'nın gözünde değerini arttırabilmek için Cezayir'i öldürmeye kararlıdır

Bunun için Berfin'i kullanarak Cezayir'e tuzak kurar. Gardaşov ile birlikteyken gerçekleşen bu saldırıdan sağ kurtulmayı başaran Cezayir için asıl yıkıcı olan ise hiç beklemediği bir ihanettir.

Cancal Ağa'nın karısı Leyla'yı öldürtmek için saldırı planlayan kişi olduğunu öğrenir. Ortaya çıkan bu gerçekler tüm dengeleri değiştirir.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 51. bölüm fragmanı izle

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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