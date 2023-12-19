AİLE SON BÖLÜM İZLE | Show TV Aile 25. bölüm FULL TEK PARÇA

AİLE 25. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile 25. bölümü ile ekrana geliyor. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 25. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Aile 25. bölüm izle, SHOW TV Aile yeni bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 25. bölüm tek parça sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 25. yeni bölüm bilgileri...

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AİLE DİZİSİ 25. BÖLÜM KONUSU NE?

Çift terapisine devam eden Aslan ve Devin, baş başa bir tatile çıkmaya karar verirler. Ancak hastalığı ilerleyen Seher'in durumu kötüleşir. Aldıkları bu haberden sonra ikili tatillerini, Seher'in de doğum gününü kutlayacakları bir aile tatiline çevirirler. Ancak Seher'in son bir isteği vardır: Dünya gözüyle Cihan ve Serap'ı da bu tatilde görmek. Aslan bu fikre mesafeli yaklaşırken Hülya'nın tavrı çok daha sert olur. Hülya'nın bu tepkisi, Serap'ın geçmişiyle ilgili bir şeyler bildiği şüphesini tırmandırır. Bu şüphe, Aslan ve Devin'i harekete geçirir. Acaba Hülya'nın Serap ile ilgili sakladığı sır nedir?

Aslan ve Devin'in tatil için yola çıktığı renkli anların ekrana geldiği tanıtımda Cihan'ın Serap için ikiliden yardım istemesi dikkat çekiyor. Soykan ailesinin Cihan da dahil olmak üzere yeniden sofrada buluşup Leylim Ley şarkısını söyledikleri anlar yüzleri gülümsetirken, Serap'ın Hülya Soykan'ın karşısına dikilip silah doğrultması gerilimi artırıyor. Patlayan silah sesi "Serap, Hülya'yı vurdu mu?" sorusunu akıllara getiriyor.

Cihan, Serap'ı da alıp aile tatiline sürpriz bir şekilde katılmaya karar verir. Serap ise geçmiş hesapları kapatmak için herkesten gizli planını işletmeye başlar. Sevdiği kadının yaralarını sarmak isteyen Cihan, son çare olarak Aslan ve Devin'den yardım ister. Dörtlü, hep birlikte bir gece geçirirler. O gece Devin'le konuşmak Serap'a iyi gelir.

Aslan, Devin, Cihan ve Serap'ın bir arada olduğu anların dikkat çektiği tanıtımda Aslan, Hülya'ya Serap ile ilgili bir şey saklayıp saklamadığını soruyor. Serap'ın Soykan ailesine ne anlatacağı büyük bir merak konusu olurken, akıllara "Serap'ın gizlediği sırrı ne?" sorusu geliyor.

Bu tatilde Hülya'nın eline, Nedret'i köşeye sıkıştıracak bir bilgi geçer. Öte yandan annesine yaşatılanları öğrenen Bedri için İlyas'la hesaplaşma vakti gelir. Tatil boyunca şahit oldukları, Serap'ın yalnızlığını büyütürken; herkesi kaçınılmaz bir sona sürükler. Seher'in doğum günü yemeğinde yıllarca saklanan sırlar sonunda ortaya çıkar. Bu sofrada yaşananlar; başta Aslan, Devin ve Cihan olmak üzere tüm aileyi derinden sarsacaktır.

AİLE OYUNCULARI

Kıvanç Tatlıtuğ

Serenay Sarıkaya

Nejat İşler

Canan Ergüder

Ushan Çakır

Umutcan Ütebay

Yüsra Geyik

Selin Şekerci

Mert Denizmen

Ecem Simge Yurdatapan

Levent Ülgen

Emel Göksu

Nur Sürer

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