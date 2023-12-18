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Ne Gemiler Yaktım 3. bölüm izle | Show TV Ne Gemiler Yaktım 3. bölüm

Show TV ekranlarının yeni sezon dizisi Ne Gemiler Yaktım, 3. bölümüyle 18 Aralık Pazartesi günü ekrana geliyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu dizinin senaryosunu ise Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alıyor. Başrollerini Deniz Baysal ve Devrim Özkan'ın paylaştığı, tek ortak özelliği 'anne olmak' olan iki kadını anlatan Ne Gemiler Yaktım dizisinin 3. bölüm özeti ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 11:40 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 12:01
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Ne Gemiler Yaktım 3. bölüm izle | Show TV Ne Gemiler Yaktım 3. bölüm

Show TV ekranlarında yayına giren, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Ne Gemiler Yaktım, başarılı oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in muhteşem performansıyla dikkat çeken ekranların en sevilen dizisi olmaya aday Ne Gemiler Yaktım'ın 3. bölüm bilgilerini sizler için derledik.

Ne Gemiler Yaktım 3. bölüm izlemek için tıklayın...

NE GEMİLER YAKTIM 3. BÖLÜM ÖZETİ

Kızı Rengin hastalandığı için zor anlar yaşayan Yasemin'in çaresizliği ekrana gelirken, Fidan'ın şık bir şekilde Rutkay'la birlikte davete katılması dikkat çekiyor. Rutkay'ın Yasemin'e kuryelik yapmayı teklif etmesi izleyiciyi şaşırtırken, Halil'in öldüğünü öğrenen Toprak'ın yaşadığı öfke gerilimi artırıyor. Rutkay'ın Yasemin'e kuryelik teklif ettiği gerilim dolu sahnede Rutkay, tarihi eser bir madalyonu, elindeki görüntüleri silmek karşılığında Yasemin'den yurt dışına kaçırmasını istiyor. İkili arasında yaşanacak bu çarpıcı konuşma sonrası neler olacağı merakla bekleniyor.

Yasemin'in Fidan'ı Rutkay'a vermesiyle hayal kırıklığı ve çaresizlik içerisinde kalan Fidan konağa geri dönerken Yasemin vicdanıyla baş başa kalmıştır. Rutkay'ın Fidan'a karşı olan değişimi herkesi şaşırtır. Yasemin Rutkay'ın tehdidi karşında ve bulunduğu zor durum nedeniyle kaçacak yeri kalmayınca Rutkay'ın tehlikeli teklifini kabul etmek zorunda kalır. Toprak kaçakçılıkta ulaştığı ismin peşine düşünce Yasemin ile yolları bir kez daha hiç beklemediği bir yerde kesişir.

Ne Gemiler Yaktım 3. bölüm izlemek için tıklayın...

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin ve Fidan'ın yollarının kesişmesiyle başlayan 'Ne Gemiler Yaktım', iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan'ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay ile Rutkay'ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak ise Yasemin ve Fidan'ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI

  • Deniz Baysal
  • Devrim Özkan
  • Berk Hakman
  • Erkan Kolçak Köstendil
  • Mert Denizmen
  • Onuryay Evrentan
  • Nazmi Kırık
  • Ata Çağlan Timur
  • Süreyya Kilimci
  • Çiğdem Selışık Onat
  • Macit Koper

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