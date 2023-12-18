Haberler Dizi Haberleri KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI | 🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 6. bölüm fragmanı izle TRT 1

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI | 🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 6. bölüm fragmanı izle TRT 1

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 6. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 6. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 00:01 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 00:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI | 🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 6. bölüm fragmanı izle TRT 1

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 6. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Askalan'ı fetheden ve Müslümanlara büyük acılar yaşatan Gabriel, Selahaddin'le girdiği düelloda ölmüştür. Tekrar hayata dönen Nureddin ise oldukça öfkelidir. Buna sebep olanları cezalandırmak için harekete geçer ve Nusreddin'e hain ithamında bulunarak idamına karar verir. Viktorya kaçmaya devam ederken Selahaddin'in onları Haçlılardan önce yakalaması gerekiyordur. Fakat Viktorya hiç beklenmedik birinin eline geçer ve bütün dengeler altüst olur. Öte yandan Selahaddin'i zorlu bir engel daha bekliyordur: Gregor adındaki vahşi bir savaşçı ağabeyi Gabriel'in intikamını almaya ant içmiştir. Gregor'un saçtığı vahşetlere karşılık olarak Sultan Nureddin ve Selahaddin Askalan'ı kuşatma kararı alırlar. Fakat bu hiç kolay olmayacaktır. Sultan Nureddin'i saray içinde nasıl krizler bekliyordur? Yeni bir düşmanla karşı karşıya gelen Selahaddin kuşatmada başarılı olabilecek midir?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'a transferde büyük şok! Yıldız futbolcu Arabistan yolcusu: Usta isim 'Gönderin' demişti...
100 yıl sonra aynı gün imzalar atıldı: 16 anlaşma 6 milyar dolar! Başkan Erdoğan'dan Gazze ve Ukrayna'da ateşkes açıklaması
F.Bahçe'nin yıldızı Inter'e! Böyle duyurdular
G.Saray'ın yeni 10 numarası Belçika'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SAFİR 17. BÖLÜM FRAGMANI
ATV SAFİR YENİ BÖLÜM İZLE
Yarın okullar tatil mi? 19 Aralık Salı
Çılgın Sayısal Loto çekildi (18 Aralık)
Okullar 3 GÜN TATİL mi olacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlk finalist Fluminense! İlk finalist Fluminense! 23:14
Türkiye'de Yılın Sporcusu Mauro Icardi seçildi! Türkiye'de Yılın Sporcusu Mauro Icardi seçildi! 22:47
Brezilya'da Aboubakar çılgınlığı! Transferi... Brezilya'da Aboubakar çılgınlığı! Transferi... 21:20
Buruk'tan Sparta Prag ve transfer sözleri! Buruk'tan Sparta Prag ve transfer sözleri! 21:15
Flaş G.Saray iddiası! Sumudica açıkladı Flaş G.Saray iddiası! Sumudica açıkladı 20:37
Cimbom'a Brezilyalı orta saha! Cimbom'a Brezilyalı orta saha! 20:01
Daha Eski
Sevilla'nın yeni teknik direktörü belli oldu! Sevilla'nın yeni teknik direktörü belli oldu! 19:49
G.Saray'ın yıldızına Chelsea kancası! G.Saray'ın yıldızına Chelsea kancası! 19:44
Sparta Prag cephesinden flaş G.Saray sözleri! Sparta Prag cephesinden flaş G.Saray sözleri! 19:02
F.Bahçe'nin yıldızı Inter'e! Böyle duyurdular F.Bahçe'nin yıldızı Inter'e! Böyle duyurdular 18:46
G.Saray'dan Dursun Özbek hakkında açıklama! G.Saray'dan Dursun Özbek hakkında açıklama! 18:34
Begiristain: Kopenhag, G.Saray'dan daha iyi! Begiristain: Kopenhag, G.Saray'dan daha iyi! 18:28