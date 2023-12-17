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ALTIN KAFES 3. BÖLÜM | ATV Altın Kafes yeni bölüm İZLE HD

Altın Kafes, tanıtımlarının yapıldığı ilk günden bu yana seyircinin merakla beklediği dizilier arasında yer alıyordu. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin ilk bölümü 3 Aralık Pazar akşamı izleyicisiyle buluştu. İlk iki bölümden sonra Altın Kafes 3. bölümü ile de dikkat çeken bir senaryoyla ekrana geldi. ATV Altın Kafes son bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 20:18 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 20:31
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ALTIN KAFES 3. BÖLÜM | ATV Altın Kafes yeni bölüm İZLE HD

atv, yeni dizisi Altın Kafes ekrana geldiği ilk gündne bu yana ilgiyle izleniyor. ARC FİLM imzalı Altın Kafes'in senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş oturuyor. Aytaç Şaşmaz ve Şifa Nur Gül'ün başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümü 3 Aralık Pazar akşamı izleyicisiyle buluşmuştu. Altın Kafes 3. bölümü de en az ilk iki bölüm kadar ilgi çekti. İşte Altın Kafes 3. bölüm izleme linki...

ALTIN KAFES 3. BÖLÜM İZLE

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ALTIN KAFES 3. BÖLÜM KONUSU

Zeynep Onur'un evlenme teklifine evet der ve yüzükler takılır. Bu evlilik kararının neden bu kadar aceleye getirildiğini düşünen Zeynep, Onur'la baş başa konuşmak ister.

Bir yandan Onur, Zeynep'e olan hislerinin farkına varmıştır. Bu yüzden kafası karmakarışıktır. Onur'daki bu değişimden rahatsız olan Ahu kıskançlıktan çıldırıp intikam planları yapmak üzere harekete geçer.

Serhat kazayla Beyoğlu ailesini ilişkilendirmiştir ama asıl katilin kim olduğunu bilmemektedir. Bunun için aileye daha yakın olması şarttır ve mutlaka o eve girmek için bir yol bulmalıdır.

Evlilik hazırlıkları bütün hızıyla sürerken sırlar perdesi Beyoğlu ailesini ve etrafındakileri sarmaktadır. Fakat Zeynep bu kirli sırlardan tamamen habersizdir.

ALTIN KAFES OYUNCULARI

  • Aytaç Şaşmaz
  • Şifa Nur Gül
  • Ebru Cündübeyoğlu
  • Hayal Köseoğlu
  • Hilmi Cem İntepe
  • Murat Kılıç
  • Kaan Turgut
  • Sümeyra Koç
  • Eda Nur Gülbudak
  • Buse Orcan
  • Gurur Çiçekoğlu
  • Cansu Mumcu
  • Ali Kayra Kul
  • Aksel Yılmaz
  • Sacide Taşaner

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