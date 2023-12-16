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KARDEŞLERİM 110. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı İZLE ATV

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başladı. atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 109. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde para hırsından dolayı gözü dönen Oğulcan'ın yaptığı dikkatsizlik, onu büyük bir korkuyla karşı karşıya bıraktı. Kardeşlerim 110. bölüm fragmanı sonrası yeni bölümde neler olacak?

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 11:50
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KARDEŞLERİM 110. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı İZLE ATV

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 110. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 109. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin bir sonraki bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Oğulcan ile Fatma, salona saçılan paraların şaşkınlığını yaşarken, bir yandan da durumu aile fertlerine nasıl açıklayacaklarını düşünmektedirler. Ayaz, Asiye'nin ve Eren ailesinin gözüne girebilmek için, birtakım şaşırtıcı hamleler yapar.

Aylaların kapısını çalan sürpriz misafir, Berk başta olmak üzere, hepsini şoke eder. Süreyya ve Yaman'ın evlilik kararı, Süsen'i annesiyle karşı karşıya getirirken, Akif de Yaman'ı saf dışı bırakmakta son derece kararlıdır.

Sarp ile Lidya, Ömerlere karşı sinsi bir hamle yapmak için birlik olurlar. Para hırsından dolayı gözü dönen Oğulcan'ın yaptığı dikkatsizlik ise, onu büyük bir korkuyla karşı karşıya bırakır.

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 109. bölüm izle

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