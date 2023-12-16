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GÖNÜL DAĞI 118. BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı yeni bölüm full izle - TRT 1 İZLE

Gönül Dağı bu hafta 118. bölüm ile izleyici karşısına geçiyor. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitledi. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 118. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 10:20
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GÖNÜL DAĞI 118. BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı yeni bölüm full izle - TRT 1 İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 118. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 118. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner, Ali sayesinde Selma'nın doğum günü olduğunu öğrenir. Hazırlık için zamanı olmayan Taner'in yardımına yakınları koşar. Taner'in Selma'ya doğum günü sürprizi ne olacaktır? Ramazan'ın kitaplarını basan yayınevi, Ramazan adına bir onur gecesi düzenleyecektir. Ramazan ve ailesi törene gitmek üzere yola koyulurlar. Törende neler yaşanacaktır? Ciritçi, Kenan, Veysel ve Dişçi Musa Muammer'in vasiyetini yerine getirebilmek için bir yola çıkmıştır. Bu yolculukta neler yaşanacaktır? Filiz bir araba yarışması olduğunu duyar. Arabası henüz hazır olmadığı için başvurma konusunda kararsız kalsa bile denemek ister. Yarışmayı kim kazanacaktır?

GÖNÜL DAĞI 118. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

  • Berk Atan - Taner
  • Gülsim Ali - Dilek
  • Semih Ertürk - Veysel Kaya
  • Melis Sevinç - Selma Çiçek
  • Hazal Çağlar - Asuman
  • Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya
  • Cihat Süvarioğlu - Ramazan
  • Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan
  • Zümre Meğreli - Elif
  • Ferhat Eşsiz - Producer
  • Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer
  • Eser Eyüboğlu - Selami Ferses
  • Ali Düşenkalkar - Muammer
  • Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam
  • Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
  • Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
  • Feyza Işık - Döndü Kaya
  • Cemre Melis Çınar - Fadime
  • Çiğdem Aygün - Keriman
  • Utku Ateş - Serdar
  • Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen
  • Ramiz Mullamusa - Aziz
  • Şebnem Dilligil - Halime Kaya
  • Nuri Gökaşan - Dişçi Musa
  • Ege Aydan - Münir Başkan
  • Cemil Şahin - Behçet
  • Halil Ergün
  • Ergun Kuyucu - Ali
  • Ruhi Sarı - Fikret

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