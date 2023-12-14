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SAKLA BENİ 8. BÖLÜM FRAGMANI | Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sakla Beni'nin merakla beklenen 8. bölüm fragmanı araştırılıyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizi, başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra ilgi çekici konusuyla da diziseverleden tam puan aldı. Sakla Beni yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Sakla Beni 8. bölümü fragman izlemek için detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 00:50 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 00:50
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SAKLA BENİ 8. BÖLÜM FRAGMANI | Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Sakla Beni dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Perşembe günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Sakla Beni için yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor. Arama motorlarında sorgulanan Sakla Beni fragman izle konusunu ve yeni bölüm detayları sizler için derledik...

SAKLA BENİ 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İncila'yı kaybetmek istemeyen Mete, Naz'ın ona olan bağlılığını öne sürerek İncila'nın gitmesini engeller. İçinde sıkışıp kaldığı tüm çıkmazlardan ancak böyle kurtulabileceğini düşünen İncila, Mete'nin bu beklenmedik hamlesiyle yeniden büyük bir kapana kısılır ve kendini bir anda Kadir ile nişanlanırken bulur. Otoritesinin önemsenmediğini düşünen Kont Ziya, kimin torunu olduğunu Mete'ye sert bir şekilde hatırlatırken, ev halkına uyulmasını istediği keskin kuralları duyurur. Onu yalnız bıraktığı için Naz'ın hışmına uğrayan İncila, sözlendirildiği gerçeğini Naz ve Mete'ye söylemek zorunda kalır. Bu haber ikisini de şaşkınlığa uğratırken, Filiz'in bu işte parmağı olduğunu öğrenirler. Mete ve Naz bu zoraki evliliği engellemek için harekete geçerken, İncila'yı kaybetmemek için Kadir ile karşı karşıya gelmeyi göze alan Mete sert bir kayaya çarptığı gerçeğini fark ederken, İncila'nın son kararı her şeyi daha da zora sokar.

SAKLA BENİ 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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