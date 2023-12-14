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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 24. YENİ BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 son bölüm izle

Kendi Düşen Ağlamaz, yeni bölümleriyle TRT ekranlarında dizi severlerle buluşuyor. Yeni bölümünün fragmanıyla ekran başındakilerden tam not alan Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri konu alıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Kendi Düşen Ağlamaz 24. bölüm izle, Kendi Düşen Ağlamaz 24. bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 14:07 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 14:10
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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 24. YENİ BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 son bölüm izle

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 24. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 14 Aralık Perşembe günü TRT'de yayınlanan 24. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 24. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 24. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ'DA BU HAFTA

Alize ve Serkan'ın evliliklerinde altıncı ay dolmuştur. Serkan, Alize'yle baş başa kalabilmek için bir balayı planı yapar. Alize'nin ise o balayına gitmemek ve Serkan'la baş başa kalmamak için kendince güçlü nedenleri vardır. Bu nedenleri ise sadece Sinem'le paylaşır. Alize'yle eskisi gibi dert ortağı olmaya başlayan Sinem ise ona kendince bir tavsiye verir ancak Alize yine de ikna olmaz ve kendi planını devreye sokar. Serkan'ı Sapanca'da büyük bir sürpriz beklemektedir.

Ancak diğer tarafta Alize-Serkan çifti için bambaşka planlar yapan biri daha vardır. Mesut, ikilimizin evliliğini bozmak için Yeliz'i devreye sokmuştur ve ondan, bu evliliği bozabilmek için büyük bir adım atmasını ister. Yeliz hiç beklenmedik bir hamle yaparak çiftimizin hayatının tam ortasına dalar. Ancak onun oyunlarının farkında olan bambaşka biri daha vardır.

Kendi Düşen Ağlamaz 24. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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