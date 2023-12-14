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ALDATMAK 50. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Aldatmak 50. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, 50. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Aldatmak, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Aldatmak 50. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 10:40 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 11:10
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ALDATMAK 50. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Aldatmak 50. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 50. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 50. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 50. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 50. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İpek, Güzide'ye karşı oynadığı oyunda büyük bir hamle yapar. İyi niyeti bir kez daha suistimal edilen Güzide hem ailesini hem de ilişkisini tamir etmeye çalışır. Sezai ile Güzide'nin ilişkisi çalkantılı bir döneme girer. Kızına yeni kavuşan Sezai kime güveneceğini seçmek zorundadır.

Ümit, birine körü körüne güvenmenin sonuçlarıyla yüzleşir. İçinde bulundukları durumda bitirici hamleyi yapan ise zamanında dayısıyla aynı hataları yapan Ozan olacaktır.

Tolga'nın kaderi Selin'in söyleyeceklerine bağlıdır. Ne var ki Serra, ablasının ifadesinin Tolga'yı aklamasını istemez. Oğlunu korumaya çalışırken onu kandırarak işleri bu noktaya getiren Oltan vicdanıyla mücadele ederken beklemediği biriyle yakınlaşır.

Oylum, bu zor zamanlarında hem eski erkek arkadaşının hem de eski dostunun yanında olamamanın verdiği acıyla baş eder. Nazan, teyzesinin başlattığı bu kumpaslar savaşında kendi tarafını açıkça belirtir. Kahraman'ın geçmişinden bir sır Dicleli ailesinin gündemini değiştirmek üzeredir.

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 50. bölüm fragmanı izle

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