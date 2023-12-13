DİLEK TAŞI SON BÖLÜM İZLE - Dilek Taşı 14. bölüm izle - Kanal D Dilek Taşı izle

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak 14. bölümüyle ekrana gelecek. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 14. bölümü, 13 Aralık Çarşamba günü seyircilerle buluşuyor. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 14. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 14. bölüm konusu...

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DİLEK TAŞI 14. BÖLÜM KONUSU

Efkan, Sevda ve Kenan'ın yurt dışına kaçmasına engel olur. Dündar, Efkan'ın elinden Sevda'yı kurtarıp ailesine teslim eder. Bu esnada Dündar'ın Rüçhan'a olan özel ilgisi de açığa çıkar. Dündar tarafından ciddi bir şekilde uyarılan Efkan geri adım atmaz, Sevda'yı kaçırır. Efkan, Sevda'yı esir almanın yanı sıra Kenan'la da oyun kurar. Bu oyunun kurallarına göre Sevda'yı Kenan'dan uzaklaştırmanın yolu Kenan ve Figen'in evliliğidir. Figen'i Mustafa'nın canı konusunda tehdit ederek bu evliliğe ikna etmeye çalışır. Olanları duyan Mustafa, Figen'e söz verir. Sevda'yı kurtaracak ve bu evliliği engelleyecektir. Mustafa, sözünü tutmak için karşılaşacağı tehlikelerden habersiz yola çıkar.

Figen'in Rona ailesinin masasına oturması ve ailesine yapılan haksızlığın hesabını sorması herkesi şaşırtır. Figen'in emriyle masaya Asuman ve Ebru'nun da oturması Macide'yi çileden çıkartır. Figen Ronaların parasına tamah etmeyeceğini insanlık ders verircesine anlatır.

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