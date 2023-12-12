Haberler Dizi Haberleri Ben Bu Cihana Sığmazam 49. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

Ben Bu Cihana Sığmazam 49. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 49. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 49. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 12 Aralık Salı günü yayınlanacak 49. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 49. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 09:51 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 10:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ben Bu Cihana Sığmazam 49. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 12 Aralık Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 49. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 48. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 49. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir'in eli Gardaşov'un gelmesiyle rahatlamıştır. Onun yardımıyla ambargoyu delmeyi tasarlamaktadır. Fakat Müfit ve Atakan, Gardaşov'u evinden alıp ona düstur çekerler. Kardeşi de vaktinde Amerika'nın petrol ambargosunu deldiği için Gardaşov'u sakıncalı bulmakta ve Cezayir'le ortak olmasını istememektedirler.

Bu esnada Cezayir, Gardaşov'dan kardeşini Amerika'ya teslim edenin Erman olduğunu öğrenir. Yani Gardaşov sadece Cezayir'e yardım etmek için gelmemiştir. Erman'la da yüzleşecektir. Cezayir plansız bir şekilde Erman'ın karşısına çıkmaması için Gardaşov'u uyarır. Ama Gardaşov onu dinlemeyecek ve ortalığın birden karışmasına sebep olacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 49. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

DİĞER
Dünya Faruk Koca - Halil Umut Meler skandalını konuşuyor! "Utanç verici! Türkiye Ligi'nde..."
Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya sert tepki: "Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz"
TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi
Halil Umut Meler'den hakemliği bırakma kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 50. BÖLÜM FRAGMAN İZLE
AİLE 25. BÖLÜM FRAGMAN
YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN 2023? Yerli malı haftası ne zaman başlıyor, bitiyor?
tv8 5 CANLI İZLE!
İSTANBUL NAMAZ SAATLERİ 12 ARALIK 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan hakem saldırısı sonrası kınama! Beşiktaş'tan hakem saldırısı sonrası kınama! 09:41
Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas'tan Meler'e ziyaret Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas'tan Meler'e ziyaret 09:39
Merkez Hakem Kurulu'ndan kınama Merkez Hakem Kurulu'ndan kınama 09:36
Halil Umut Meler'e saldırı olayında yeni gelişme! Halil Umut Meler'e saldırı olayında yeni gelişme! 09:34
Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman? Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman? 09:25
HALİL UMUT MELER YÖNETTİĞİ MAÇLAR | Halil Umut Meler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş derbi karnesi HALİL UMUT MELER YÖNETTİĞİ MAÇLAR | Halil Umut Meler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş derbi karnesi 08:17
Daha Eski
HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI? | Saldırı sonrası Halil Umut Meler'den istifa kararı! HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI? | Saldırı sonrası Halil Umut Meler'den istifa kararı! 07:44
SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK? | Hakemler ne zaman maçlara çıkacak? SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK? | Hakemler ne zaman maçlara çıkacak? 07:24
TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi 01:42
Geleceğin Neymar'ını G.Saray buldu! Geleceğin Neymar'ını G.Saray buldu! 01:36
F.Bahçe 116 takımı geride bıraktı! F.Bahçe 116 takımı geride bıraktı! 01:32
TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi 01:27