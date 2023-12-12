Haberler Dizi Haberleri AİLE 24. BÖLÜM İZLE | Aile son bölüm FULL tek parça izle | SHOW TV CANLI

AİLE 24. BÖLÜM İZLE | Aile son bölüm FULL tek parça izle | SHOW TV CANLI

Aile yeni bölümü yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi her hafta olduğu gibi bu hafta da sevenlerini ekran başına kilitliyor. Dizinin başrollerini, yılın en iyi dizi çifti seçilen Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ paylaşıyor. Aile 24. bölümde İlyas ve Bedri’nin işbirliğinin hala devam ettiğini öğrenen Aslan’ın, bu defa Bedri’nin ayağını marinadan kökten kesecek bir planı vardır. Devin ise kliniğinde sürpriz bir misafiri ağırlayacaktır. Aile son bölüm FULL izleme link haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 10:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AİLE 24. BÖLÜM İZLE | Aile son bölüm FULL tek parça izle | SHOW TV CANLI

AİLE 24. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile 24. bölümü ile ekrana geliyor. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 24. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Aile 24. bölüm izle, SHOW TV Aile yeni bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 24. bölüm tek parça sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 24. yeni bölüm bilgileri...

AİLE 24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE DİZİSİ 24. BÖLÜM KONUSU NE?

Devin babasının yasını yaşarken, en büyük desteği Aslan'dan görmektedir. Ancak Ergun'un ölümünde cinayet şüphesi olduğunun ortaya çıkmasıyla Aslan ve Devin için yeni bir mücadele başlar. Aslan'ın araştırmaları Ergun'un ölümüne sebep olabilecek iki kişiyi işaret etmektedir: Hülya ve Ergun'un eski ortağı Sermet. Yaşananlarda Hülya'nın payı olması ihtimaliyle sarsılan Aslan, kendini hayatının en zor sınavında bulur. Ergun'un ölüm emrini veren kişi; iyileşme yolundaki annesi çıkarsa Aslan ne yapacaktır? Sırtında bu koca yükle gerçeğin peşine düşen Aslan, Ergun'un ortağının izini sürer.

Devin ise diğer koldan Hülya'yla ilgili araştırmalarını sürdürür. Sevdem Vakfı'nın yaklaşan başkanlık seçimi için çalışmalara başlayan Hülya'nın bu seçimde büyük bir rakibi vardır: Nedret. Ergun'un ölümünde Hülya'nın parmağı olduğunu düşünen Nedret, bu olayın peşini bırakmayacaktır. Cihan büyük bir depresyona sürüklenen Serap'a iyi gelmeye çalışır. Serap'ın, Soykanlarla ilgili büyük bir sırrı olduğunu anlayan Cihan, sevdiği kadının yaralarını sarabilmek için çabalar. Diğer taraftan Bedri, annesinin geçmişle ilgili sakladığı sırrın peşine düşer. Aslan ve Devin, araştırmalarının sonuna gelir. Eğer bu olayın azmettiricisi annesi çıkarsa Aslan'ın hayatının en zor kararını vermesi gerekecektir. Peki Ergun'un ölümünün ardındaki kişi kimdir? Hülya mı? Yoksa eski ortağı Sermet mi?

AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Serenay Sarıkaya
  • Nejat İşler
  • Canan Ergüder
  • Ushan Çakır
  • Umutcan Ütebay
  • Yüsra Geyik
  • Selin Şekerci
  • Mert Denizmen
  • Ecem Simge Yurdatapan
  • Levent Ülgen
  • Emel Göksu
  • Nur Sürer

AİLE 24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Yıllar ona da acımadı! 90'lara damga vuran Orta Asya’nın kraliçesi şarkıcı Şahsenem’in kilolarıyla başı dertte!
Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya sert tepki: "Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz"
TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi
Halil Umut Meler'den hakemliği bırakma kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 50. BÖLÜM FRAGMAN İZLE
Ben Bu Cihana Sığmazam 49. BÖLÜM İZLE
YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN 2023? Yerli malı haftası ne zaman başlıyor, bitiyor?
tv8 5 CANLI İZLE!
İSTANBUL NAMAZ SAATLERİ 12 ARALIK 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan hakem saldırısı sonrası kınama! Beşiktaş'tan hakem saldırısı sonrası kınama! 09:41
Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas'tan Meler'e ziyaret Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas'tan Meler'e ziyaret 09:39
Merkez Hakem Kurulu'ndan kınama Merkez Hakem Kurulu'ndan kınama 09:36
Halil Umut Meler'e saldırı olayında yeni gelişme! Halil Umut Meler'e saldırı olayında yeni gelişme! 09:34
Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman? Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman? 09:25
HALİL UMUT MELER YÖNETTİĞİ MAÇLAR | Halil Umut Meler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş derbi karnesi HALİL UMUT MELER YÖNETTİĞİ MAÇLAR | Halil Umut Meler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş derbi karnesi 08:17
Daha Eski
HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI? | Saldırı sonrası Halil Umut Meler'den istifa kararı! HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI? | Saldırı sonrası Halil Umut Meler'den istifa kararı! 07:44
SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK? | Hakemler ne zaman maçlara çıkacak? SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK? | Hakemler ne zaman maçlara çıkacak? 07:24
TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi 01:42
Geleceğin Neymar'ını G.Saray buldu! Geleceğin Neymar'ını G.Saray buldu! 01:36
F.Bahçe 116 takımı geride bıraktı! F.Bahçe 116 takımı geride bıraktı! 01:32
TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi 01:27