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SAFİR 15. BÖLÜM İZLE | atv Safir yeni bölüm full izle - Safir dizisi canlı izle son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizisi Safir, hem dramatik hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla gündeme oturdu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle milyonlarca diziseverin merakını uyandıran Safir'in başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız paylaşıyor. 11 Aralık Pazartesi günü 15. bölümüyle ekranlara gelecek diziyi kaçırmak istemeyenler için Safir dizisi canlı yeni bölüm ve detayları haberimizde paylaştık.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 12:31
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SAFİR 15. BÖLÜM İZLE | atv Safir yeni bölüm full izle - Safir dizisi canlı izle son bölüm

SAFİR 15. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin 15. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 11 Aralık Pazartesi günü ekrana gelecek Safir dizisi 15. bölüm bilgileri...

SAFİR 15. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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SAFİR 15. BÖLÜM KONUSU

Yaman ve Ateş, Feraye tartışması yüzünden karşı karşıya gelmişken, Yaman, varlığını bilmedikleri bir tetikçinin silahından çıkan kurşunla yaralanır. Feraye ise büyük bir öfke ve nefretle; bebeğini kaybetmesinin sorumlusu olan Bora'nın karşısına dikilir. Gülfem'in silahlı saldırı anında Vural'ın yanında olduğunu anlayan Ateş nedeninin peşine düşer. Vural'la annesi arasında nasıl bir bağ vardır? Vural, Gülfem'den öğrendiği gerçeği yani onun babası olduğunu Ateş'e söyleyecek mi?

Diğer taraftan tüm müştemilat halkı, konaktan kovulmuştur. Sadece Şermin, Ömer'in ona karşı zaafı üzerinden özel hemşire olarak konakta kalmayı garantiler. Ömer ise heyet raporuyla akli muhakemelerinin yerinde olduğunu kanıtlar. Hayatının en zor günlerini yaşayan Feraye artık ne konakta ne de müştemilatta istenmektedir. Yaman'la birlikte yeni bir yol çizmeye karar verirler.

Bu arada Aleyna, Bora'yla gizlice birlikte olmaya devam eder. Aleyna'nın planı Yaman ve Feraye çiftini nasıl etkileyecek?

Ateş ise bir gece vakti yolda birine rastlar. Bu kişi, arabasıyla yolda kalmış olan güzel ve genç bir kadındır. Bu tanışma ne gibi sonuçlar doğuracaktır? Güneş kimdir?

SAFİR 15. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAFİR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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