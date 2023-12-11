Haberler Dizi Haberleri KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜM FRAGMANI | 🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragman izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜM FRAGMANI | 🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragman izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 6. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
6. bölümü fragman izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 13:52 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 14:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜM FRAGMANI | 🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragman izle

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 6. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selahaddin, Haçlılarla olan mücadelesinde eline güçlü bir koz geçirmiş ve Viktorya ile Baş Üstad'ı yakalamıştır. Fakat Askalan için yapmayı planladığı takas sırasında hiç beklenmedik bir olay yaşanır ve Hac Yolu güvenliği tehlikeye düşer. Selahaddin'i çok zor duruma düşüren bu hadise hem Sultan Nureddin'in hem de Süreyya'nın tepkileriyle karşılaşmasına neden olur. Öte yandan, Gabriel'in Selahaddin'in hamlelerinden haberdar olması saray içerisinde bir hain bulunduğuna işaret etmektedir. Selahaddin'in bütün bu krizlerin ortasında hem esirleri elinde tutması hem de içerideki haini ortaya çıkarması gerekecektir. Bu hedeflerine ulaşmak için harekete geçer ve riskli bir plan ortaya koyar. Fakat asıl ihanet hiç beklemediği yerden gelecektir ve bunun sonucunda Sultan Nureddin suikasta uğrayacaktır. Melike'nin de öğrendiği süt annelik konusu giderek yayılırken büyük sır açığa çıkacak mıdır? Selahaddin planını başarıyla tamamlayıp hedeflerine ulaşabilecek midir? Ona ihanet eden kişi kim olacaktır?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİĞER
Gözlerden uzak büyütüyor… Hande Ataizi oğlu Leon ile paylaşım yaptı! İşte Leon’un son hali…
2024 asgari ücret maratonu başladı! Hangi zam senaryoları öne çıkıyor? Bakan Işıkhan açıkladı: Kimse mağdur edilmeyecek
Serdar Dursun'dan sürpriz yorum! Ferdi'nin değerini yazdı
Geleceğin Neymar'ını G.Saray buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle
SAFİR 16. BÖLÜM FRAGMANI
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK? | 2024 asgari ücret zammında ilk toplantı başladı!
2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANDI? | Geçen yıl asgari ücret zammı ne zaman belli oldu?
11 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Shabab - Al Nassr maçı ne zaman? Al Shabab - Al Nassr maçı ne zaman? 13:33
Al Hilal - Al Taawon maçı ne zaman? Al Hilal - Al Taawon maçı ne zaman? 13:26
Al Abha - Al Khaleej maçı ne zaman? Al Abha - Al Khaleej maçı ne zaman? 13:22
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 13:15
LeBron James'in oğlu Bronny parkeye döndü! LeBron James'in oğlu Bronny parkeye döndü! 13:02
İşte G.Saray'da Kopenhag maçı öncesi son durum! İşte G.Saray'da Kopenhag maçı öncesi son durum! 12:53
Daha Eski
F.Bahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim... F.Bahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim... 12:47
Eczacıbaşı Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda! Eczacıbaşı Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda! 12:40
Serdar Dursun'dan sürpriz yorum! Ferdi'nin değerini yazdı Serdar Dursun'dan sürpriz yorum! Ferdi'nin değerini yazdı 12:38
RB Salzburg - Benfica maçı ne zaman? RB Salzburg - Benfica maçı ne zaman? 12:34
Inter - Real Sociedad maçı ne zaman? Inter - Real Sociedad maçı ne zaman? 12:32
Union Berlin - Real Madrid maçı ne zaman? Union Berlin - Real Madrid maçı ne zaman? 12:26