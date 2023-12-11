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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 5. BÖLÜM İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm TEK PARÇA

TRT 1'in sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm izleyicileri ekrana kilitledi. Her hafta heyecanın yükseldiği dizi özellikle tarihseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. yeni bölüm izle sorguları artarken dizinin son bölümüne ilişkin detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 23:01
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 5. BÖLÜM İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm TEK PARÇA

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 5. bölümü için aramalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 11 Aralık Pazartesi günü yayımlanan 5. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Selahaddin, Haçlılarla olan mücadelesinde eline güçlü bir koz geçirmiş ve Viktorya ile Baş Üstad'ı yakalamıştır. Fakat Askalan için yapmayı planladığı takas sırasında hiç beklenmedik bir olay yaşanır ve Hac Yolu güvenliği tehlikeye düşer. Selahaddin'i çok zor duruma düşüren bu hadise hem Sultan Nureddin'in hem de Süreyya'nın tepkileriyle karşılaşmasına neden olur. Öte yandan, Gabriel'in Selahaddin'in hamlelerinden haberdar olması saray içerisinde bir hain bulunduğuna işaret etmektedir. Selahaddin'in bütün bu krizlerin ortasında hem esirleri elinde tutması hem de içerideki haini ortaya çıkarması gerekecektir. Bu hedeflerine ulaşmak için harekete geçer ve riskli bir plan ortaya koyar. Fakat asıl ihanet hiç beklemediği yerden gelecektir ve bunun sonucunda Sultan Nureddin suikasta uğrayacaktır. Melike'nin de öğrendiği süt annelik konusu giderek yayılırken büyük sır açığa çıkacak mıdır? Selahaddin planını başarıyla tamamlayıp hedeflerine ulaşabilecek midir? Ona ihanet eden kişi kim olacaktır?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

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