Haberler Dizi Haberleri BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM İZLE | Kanal D Bir Derdim Var 5. bölüm izle

BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM İZLE | Kanal D Bir Derdim Var 5. bölüm izle

Kanal D'nin yeni sezon dizisi Bir Derdim Var, başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle diziseverleri ekran başına çekmeye devam ediyor. 7 Aralık Perşembe günü yayınlanacak Bir Derdim Var son bölüm için arama motorlarında sorgulama yapan diziseverler için Kanal D Bir Derdim Var dizisi yeni bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte Bir Derdim Var 5. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 11:31 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 11:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM İZLE | Kanal D Bir Derdim Var 5. bölüm izle

BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM İZLE | Başrollerini Birce Akalay ve Mert Fırat'ın paylaştığı Bir Derdim Var, geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. İzleyicilerden tam puan alan dizide, güçlü sezgileri ve derin hisleri olan Nilüfer'in meslek, aşk ve aile hayatı ele alınmaktadır. Bir Derdim Var dizisinin 5. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Bir Derdim Var yeni bölüm izle, Kanal D Bir Derdim Var 5. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

BİR DERDİM VAR 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BİR DERDİM VAR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

BİR DERDİM VAR 5. BÖLÜM KONUSU

Kuzey, Ömer'e Nilüfer'in hasta olduğunu söylüyor. Ömer duyduklarına inanmak istemiyor. Ömer, Nilüfer için telaşlanıyor ve iyi olup olmadığını soruyor. Nilüfer ise iyi olmadığını belli ediyor. Öte yandan Kuzey, bu kez hastaneye gidip Nilüfer'in hasta olduğunu Damla'ya söylüyor. Peki, Nilüfer şizofren mi? Nilüfer, annesine saldıran bir gence yardım etmeye çalışıyor!

BİR DERDİM VAR 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BİR DERDİM VAR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılığı resmen duyurdular! Ferdi Kadıoğlu derken...
Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Atina'ya gidiyor
Oyuncularıyla görüştü! İşte dikkat çeken o sözler
Cimbom bombayı patlatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ALDATMAK 49. BÖLÜM FRAGMAN İZLE
SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE
📺 Sakla Beni 6. Bölüm FULL İZLE
MEMUR MAAŞ HESAPLAMASI 2024 | Doktor, öğretmen, polis, hemşire... Kim ne kadar maaş alacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zehra Güneş açıkladı! İşte joker seçme nedeni Zehra Güneş açıkladı! İşte joker seçme nedeni 11:15
Dimitrios Kolovetsios'tan dalya! Dimitrios Kolovetsios'tan dalya! 11:10
Hoffenheim - Bochum maçı ne zaman? Hoffenheim - Bochum maçı ne zaman? 11:06
İşte ülke puanına en çok katkı veren takım! İşte ülke puanına en çok katkı veren takım! 11:03
Fenerbahçe Barcelona deplasmanında! Fenerbahçe Barcelona deplasmanında! 10:56
Getafe - Valencia maçı ne zaman? Getafe - Valencia maçı ne zaman? 10:54
Daha Eski
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? 10:49
F.Bahçe'nin 2 yıldızı A. Demirspor'a! Resmen... F.Bahçe'nin 2 yıldızı A. Demirspor'a! Resmen... 10:46
Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor! Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor! 10:42
Ferdi Kadıoğlu'dan ilginç istatistik! Ferdi Kadıoğlu'dan ilginç istatistik! 10:29
Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı saat kaçta? 10:28
Dortmund saf dışı kaldı! Dortmund saf dışı kaldı! 00:59